Euroleague Βαθμολογία: Έβδομος ο Ολυμπιακός, μία θέση πιο πίσω ο Παναθηναϊκός AKTOR
Θρίαμβος της Ρεάλ στο ντέρμπι με την Μπαρτσελόνα, η Φενέρμπαχτσε νίκησε την Βαλένθια, «διπλό» της Χάποελ στη Λιόν – Αποτελέσματα και βαθμολογία.
Ολοκληρώθηκε η 22η αγωνιστική της Euroleague, με τις ελληνικές ομάδες να είναι μαζί στις 13 νίκες (ο Ολυμπιακός έχει ματς λιγότερο). Οι «ερυθρόλευκοι» είναι στην 7η θέση και ο Παναθηναϊκός AKTOR στην 8η, στο -2 από την κορυφή. Εκεί όπου ισοβαθμούν Χάποελ Τελ Αβίβ και Μονακό.
Τη νίκη της αγωνιστικής πήρε η Ρεάλ Μαδρίτης που «ισοπέδωσε» την Μπαρτσελόνα στο μεγάλο ντέρμπι με 80-61. Σπουδαία επικράτηση και για την Φενέρμπαχτσε απέναντι στην Βαλένθια με 82-79. Δύσκολη νίκη πήρε η Χάποελ Τελ Αβίβ στη Λιόν επί της Βιλερμπάν με 81-73.
EUROLEAGUE - 22η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Παρτιζάν (Σερβία)–Ολυμπιακός 66-104
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)–Παναθηναϊκός AKTOR 85-78
Ντουμπάι (ΗΑΕ)–Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 72-80
Αναντολού Εφές (Τουρκία)–Μπασκόνια (Ισπανία) 75-89
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 100-97
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)–Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 96-104
Παρί (Γαλλία)–Μονακό (Μονακό) 87-95
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)–Βαλένθια (Ισπανία) 82-79
Βιλερμπάν (Γαλλία)–Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 73-81
Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 80-61
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 15-6
Μονακό (Μονακό) 15-7
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 14-7
Βαλένθια (Ισπανία) 14-8
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 14-8
Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 14-8
Ολυμπιακός 13-8
Παναθηναϊκός AKTOR 13-9
Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 12-10
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 12-10
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 11-11
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 11-11
Ντουμπάι (ΗΑΕ) 10-12
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 9-13
Παρί (Γαλλία) 7-14
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 8-14
Μπασκόνια (Ισπανία) 8-14
Αναντολού Εφές (Τουρκία) 6-16
Βιλερμπάν (Γαλλία) 6-16
Παρτιζάν (Σερβία) 6-16
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (23η)
Τρίτη 20/1
Χαποέλ Τελ Αβίβ – Αναντολού Εφές
Μονακό – Ερυθρός Αστέρας
Βιλερμπάν – Ζαλγκίρις Κάουνας
Ολυμπιακός – Μακάμπι Τελ Αβίβ
Παναθηναϊκός AKTOR – Μπασκόνια
Μπαρτσελόνα – Ντουμπάι
Βαλένθια – Παρί
Παρτιζάν – Μπάγερν Μονάχου
Ρεάλ Μαδρίτης – Αρμάνι Μιλάνο
Τετάρτη 21/1
Βίρτους Μπολόνια – Φενερμπαχτσέ