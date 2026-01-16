Βόλεϊ Γυναικών: Ανακοίνωσε την Εύα Χαντάβα ο Πανιώνιος

Onsports Team

Επιστροφή στα πάτρια για την Εύα Χαντάβα, η οποία θα ενισχύσει τον Πανιώνιο για το υπόλοιπο της εφετινής περιόδου.

Οι «κυανέρυθροι» ανακοίνωσαν τη συμφωνία με την Ελληνίδα διεθνή ακραία, που έρχεται για να προσθέσει εμπειρία και ποιότητα στο ρόστερ της ομάδας.

Η ίδια, στις δηλώσεις της, υπογράμμισε πως ανυπομονεί να παίξει στη νέα ομάδα της, κι έκανε λόγο για κατάκτηση τίτλων σε Ελλάδα κι Ευρώπη.



Η ανακοίνωση:

«Η διοίκηση του τμήματος βόλεϊ του Πανιωνίου ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με την Εύα Χαντάβα. Η έμπειρη ακραία έχει ύψος 1.87 μ. και είναι γεννημένη στις 26/10/1990.

Η Εύα Χαντάβα ξεκίνησε το βόλεϊ από τις Ακαδημίες του ΓΣ Γρεβενών. Το 2005 πήρε μεταγραφή στον Ηρακλή, με τον οποίο αγωνίστηκε στην Α1 Εθνική Κατηγορία ως το 2009. Ακολούθησε η παρουσία της στον Ολυμπιακό, ενώ το 2011 έφυγε από την Ελλάδα για λογαριασμό της ιταλικής Τέρε Βερντιάν Φοντανελάτο. Ακολούθησαν η Καρσίγιακα (2012-13) και η επιστροφή στην Ελλάδα για τον ΦΟ Βριλησσίων (2013-14).

Τα επόμενα χρόνια φόρεσε τις φανέλες των Λοκομοτίβ Μπακού (2014-15, Αζερμπαϊτζάν), Ταργκοβίστε (2015-16, Ρουμανία), Φλουμινένσε (2016-17, Βραζιλία), Πακουάν (2017-18, Ινδονησία). Το 2018 μετακόμισε στον ΠΑΟΚ, όπου αγωνίστηκε για δύο χρόνια. Τη διετία 2020-2022 φόρεσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού και ακολούθησε η διετής παρουσία στην Ιαπωνία με την φανέλα της Γκούνμα.

Το πρώτο μισό της σεζόν 2024-2025 την βρήκε στην ΑΕΚ και στη συνέχεια αγωνίστηκε στην Ινδονησία με τα χρώματα της Μπαντούνγκ Τανταμάτα. Ακολούθησαν οι θητείες σε Νακόν Ρατσασίμα Κιμίν (Ταϊλάνδη), Καρνάλι (Νεπάλ), Σίγκναλ Σπίκερς (Φιλιππίνες) και Σεντζέν (Κίνα).

Μεταξύ άλλων η Χαντάβα έχει κατακτήσει ένα Πρωτάθλημα Ελλάδας, δύο Κύπελλα Ελλάδας κι ένα Κύπελλο Ρουμανίας».

Στις δηλώσεις της, η αθλήτρια επισήμανε: «Ανυπομονώ να ξεκινήσω να αγωνίζομαι με την ομάδα και να καταφέρουμε να πετύχουμε τους στόχους μας, που είναι η κατάκτηση τίτλων σε Ελλάδα και Ευρώπη. Η ομάδα διαθέτει πολύ καλό κλίμα, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό για να πετύχουμε τους στόχους μας. Αν και δεν έχω κάνει πολλές προπονήσεις έχω παρατηρήσει ότι είναι πολύ δυνατές και αυτό είναι πολύ καλό γιατί σημαίνει, πως το επίπεδο είναι πολύ υψηλό».