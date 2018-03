Η Νova και η Warner Bros. επεκτείνουν τη μακρόχρονη συνεργασία τους

Η Nova, προχώρησε σε ανανέωση της μακρόχρονης συνεργασίας της με την Warner Bros., ένα από τα μεγαλύτερα studios του Hollywood που κάθε χρόνο παράγει ταινίες και σειρές που ξεχωρίζουν στο Αμερικάνικο και Ελληνικό Box Office. Με την συμφωνία αυτή, η Warner Bros. θα συνεχίσει να δίνει αποκλειστικά για πρώτη προβολή στη Nova, όλες τις ταινίες και το πρόγραμμά της!

Tα κανάλια Novacinema εξασφάλισαν για τους συνδρομητές τους όλες τις πρεμιέρες της Warner Bros. καθώς και επιλογές από τις πλέον δυνατές σειρές! Συγκεκριμένα για το 2016-2017 οι πρεμιέρες: Batman v Superman: Dawn of Justice η blockbuster επιτυχία με τους Ben Affleck και Henry Cavill να υποδύονται τους super heroes στους αντίστοιχους ρόλους, το συγκλονιστικό come back της J.K. Rowling μετά τον Harry Potter στη μαγική ταινία Fantastic Beasts and where to find them, The Accountant με πρωταγωνιστή τον Ben Afflecκ, Collateral Beauty με το ξεχωριστό cast, Helen Mirren, Will Smith, Keira Knightley & Kate Winslet, αλλά και τη μεγάλη κωμωδία Bastards με τους Owen Wilson και τον βραβευμένο με Oscar J.K. Simmons. Την επική περιπέτεια του Guy Ritchie King Arthur: Legend of the Sword με τον Jude Law, τον Tom Hanks στην ταινία Sully βασισμένη σε αληθινά γεγονότα με σκηνοθέτη τον Clint Eastwood, όπως και τις επιτυχημένες σε εισπράξεις ταινίες Suicide Squad και The Legend of Tarzan. Επίσης οι αγαπημένοι ήρωες από τα Lego ζωντανεύουν στις ταινίες The Lego Batman Movie και The Lego Ninjago Μovie, ενώ για πρώτη φορά θα δούμε την θηλυκή ηρωίδα Wonder Woman να πρωταγωνιστεί στην ομώνυμη ταινία.

Ταυτόχρονα μέσω της συμφωνίας, επιλεγμένες σειρές που ξεχώρισαν στα LA screenings όπως η νέα σειρά Lethal Weapon αλλά και οι νέοι κύκλοι των επιτυχημένων σειρών Blindspot II και Gotham III συνεχίζουν να παίζουν αποκλειστικά για τους συνδρομητές των κινηματογραφικών καναλιών της Nova!

Τέλος, μέσω της συμφωνίας όλες οι μεγάλες επιτυχίες που έχουν αφήσει εποχή στην πλούσια ταινιοθήκη του studio, θα εμπλουτίσουν το πρόγραμμα των καναλιών Novacinema μέσα από αφιερώματα και ειδικά σχεδιασμένες ζώνες. Όλες οι ταινίες θα μεταδίδονται αποκλειστικά από τα κανάλια Novacinema σε ποιότητα HD, σε Ελλάδα και Κύπρο, πριν προβληθούν σε οποιοδήποτε άλλο τηλεοπτικό κανάλι, συνδρομητικό ή ελεύθερης μετάδοσης.

Η νέα συμφωνία με το κορυφαίο studio του Hollywood, εξασφαλίζει δικαιώματα για μετάδοση των ταινιών της Warner Bros. και μέσω της υπηρεσίας Nova GO σε laptops, tablets και smart phones και μέσω της νέας υπηρεσίας Nova On Demand, υποστηρίζοντας τη στρατηγική της Nova για διάθεση περιεχομένου μέσω νέων πρωτοποριακών υπηρεσιών.

Nova. Ζεις καλύτερα!