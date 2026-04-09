Άρπαξε φωτιά Ολυμπιακό Στάδιο στο Ρίο - Η τρίτη την τελευταία 10ετία

Πολύωρη μάχη με τις φλόγες έδωσαν περίπου 80 πυροσβέστες και 20 πυροσβεστικά οχήματα.

Στις φλόγες τυλίχθηκε το Ολυμπιακό ποδηλατοδρόμιο του Ρίο στη Βραζιλία, όταν ξέσπασε πυρκαγιά, με τη φωτιά να εξαπλώνεται στην οροφή με παράξενο τρόπο όπως δείχνουν οι εικόνες, «σαν ιστός αράχνης».

Το Ολυμπιακό ποδηλατοδρόμιο του Ρίο τυλίχτηκε στις φλόγες για τρίτη φορά μέσα στην τελευταία δεκαετία τα ξημερώματα της Τετάρτης (τοπική ώρα).

Ο δήμαρχος του Ρίο ντε Τζανέιρο, Εντουάρντο Καβαλιέρε, δήλωσε ότι μια προκαταρκτική αξιολόγηση διαπίστωσε ότι «η πίστα στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο δεν έχει υποστεί καμία ζημιά».

«Παραμένει άθικτο και καλοδιατηρημένο. Προφανώς, θα χρειαστεί να καθαριστεί και να υποβληθεί σε κάποια μορφή συντήρησης προτού μπορέσουμε να ανακοινώσουμε ότι το ποδηλατοδρόμιο θα είναι ξανά σε λειτουργία», πρόσθεσε.

Ο αντισυνταγματάρχης Φάμπιο Κοντρέιρας δήλωσε στο CNN Brazil ότι οι πυροσβέστες αντιμετώπισαν την πυρκαγιά μέσα και έξω από το ποδηλατοδρόμιο και εργάστηκαν για την προστασία των αντικειμένων στο ολυμπιακό μουσείο που φιλοξενείται στον ίδιο χώρο.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί και οι αρχές δήλωσαν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος η φωτιά να επεκταθεί σε άλλα μέρη του Ολυμπιακού συγκροτήματος.

Η οροφή του ποδηλατοδρόμου είχε πιάσει φωτιά δύο φορές το 2017, και τα δύο περιστατικά συνδέονταν με πτώση φαναριών από τον ουρανό.