Ολυμπιακός: Ξαφνικό πρόβλημα με Νιλικινά - Εκτός με Χάποελ
Onsports Team 09 Απριλίου 2026, 12:16
Ένας ακόμα παίκτης τέθηκε εκτός «μάχης» για τους «ερυθρόλευκους» κόντρα στους Ισραηλινούς.

Σημαντικά προβλήματα καλείται να διαχειριστεί ο Ολυμπιακός λίγο πριν από την κρίσιμη αναμέτρηση με τη Χάποελ Τελ Αβίβ, καθώς τα αγωνιστικά πλάνα του Γιώργου Μπαρτζώκα επηρεάζονται από απουσίες της τελευταίας στιγμής.

Οι «ερυθρόλευκοι» δοκιμάζονται στη Σόφια για την 37η αγωνιστική της Euroleague, ωστόσο δεν θα έχουν στη διάθεσή τους τον Φρανκ Νιλικινά. Ο Γάλλος γκαρντ ταλαιπωρείται από γαστρεντερίτιδα και τέθηκε εκτός για το αποψινό παιχνίδι (19:30), στερώντας από την ομάδα μία σημαντική λύση στην περιφέρεια.

Παράλληλα, τα προβλήματα δεν σταματούν εκεί για τον Ολυμπιακό, καθώς εκτός αποστολής βρίσκονται επίσης ο Εβάν Φουρνιέ λόγω στομαχικών διαταραχών, ο Μόντε Μόρις εξαιτίας μυϊκού σπασμού και ο Ταϊρίκ Τζόουνς που αντιμετωπίζει θλάση, περιορίζοντας ακόμη περισσότερο τις διαθέσιμες επιλογές του προπονητή.



