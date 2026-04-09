Μιρτσέα Λουτσέσκου: Συγκλονιστικές εικόνες με Ραζβάν - Παραμένει δίπλα στη σορό του πατέρα του

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης συνεχίζεται το «αντίο» της Ρουμανίας σε μία από τις πιο εμβληματικές μορφές του ποδοσφαίρου της, με τον Μιρτσέα Λουτσέσκου να αφήνει πίσω του μια τεράστια παρακαταθήκη μετά τον θάνατό του σε ηλικία 80 ετών.

Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, χιλιάδες πολίτες συρρέουν στην Arena Nationala, όπου η σορός του θρυλικού προπονητή έχει τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα, προκειμένου να τον τιμήσουν και να τον αποχαιρετήσουν.

Ανάμεσά τους βρέθηκαν προσωπικότητες από κάθε χώρο, με την παρουσία του πρωθυπουργού της χώρας, Ίλιε Μπολόγιαν, να ξεχωρίζει, καθώς έδωσε το «παρών» για να αποτίσει φόρο τιμής.

Συγκλονιστική είναι η εικόνα του Ραζβάν Λουτσέσκου, ο οποίος παραμένει διαρκώς δίπλα στη σορό του πατέρα του, στηρίζοντας την οικογένειά του σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.

Η στάση του δεν πέρασε απαρατήρητη από τα Μέσα της Ρουμανίας, που έκαναν ιδιαίτερη αναφορά στην αξιοπρέπεια και τη δύναμη που επιδεικνύει, αναδεικνύοντας την ανθρώπινη πλευρά του μέσα σε μια τόσο φορτισμένη περίσταση.