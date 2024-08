Παναθηναϊκός AKTOR: Το μήνυμα στον ασημένιο Ολυμπιονίκη Ματίας Λεσόρ

Η Γαλλία έφτασε μέχρι τον τελικό του Ολυμπιακού τουρνουά μπάσκετ, αλλά εκεί γνώρισε την ήττα από τις ΗΠΑ, με αποτέλεσμα να κατακτήσει το ασημένιο μετάλλιο.

Ο Ματίας Λεσόρ ήταν μέλος της γαλλικής ομάδας και μάλιστα είχε καθοριστική συμμετοχή στην επιτυχία της.

Ο σέντερ του Παναθηναϊκού AKTOR είχε μικρό χρόνο συμμετοχής στη φάση των ομίλων, αλλά στον προημιτελικό με τον Καναδά και τον ημιτελικό με τη Γερμανία πήρε ουσιαστικά τη θέση του Ρούντι Γκομπέρ στο rotation κι έκανε καταπληκτικές εμφανίσεις.

Μετά την κατάκτηση του ασημένιου, ο Παναθηναϊκός AKTOR έστειλε το δικό του μήνυμα στον Ματίας Λεσόρ, γράφοντας στα social media:

«Ο ψηλός μας κέρδισε μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Συγχαρητήρια Λεσόρ. Είμαστε περήφανοι».

Δείτε την ανάρτηση:

Our big guy is an Olympic medalist???

Congratulations, @ThiasLsf. We’re proud of you!#WeTheGreens #paobcaktor #OlympicGames #Paris2024 pic.twitter.com/gYpCSmh72Q