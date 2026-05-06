Θλίψη στον αθλητικό και δημοσιογραφικό χώρο: Πέθανε ο Σταύρος Τσώχος

Έφυγε από τη ζωή ο Σταύρος Τσώχος, βυθίζοντας στο πένθος τη δημοσιογραφική οικογένεια και τον ελληνικό αθλητισμό.

Ο ελληνικός αθλητισμός και η δημοσιογραφία θρηνούν τον θάνατο του Σταύρου Τσώχου, σε ηλικία 89 ετών.

Πρόκειται για μια από τις χαρακτηριστικές μορφές της ελληνικής αθλητικής δημοσιογραφίας και η απώλεια του αφήνει ένα σημαντικό κενό στον χώρο.

Ο Σταύρος Τσώχος διακρίθηκε ως ποδοσφαιρστής, ξεκινώντας από την Υπεροχή Νεαπόλεως Αθηνών, όπου και υπέγραψε το πρώτο του δελτίο. Το 1956, μαζί με τον συμπαίκτη του Μίμη Στεφανάκο, πήγε στον Ολυμπιακό στον οποίο και ανήκε μέχρι το 1961. Ενδιάμεσα αγωνίστηκε ελάχιστα στην Προοδευτική την σεζόν 1958-59 (2 συμμετοχές στο Πειραϊκό πρωτάθλημα) με υποσχετική από τον Ολυμπιακό και ακολούθως αγωνίστηκε στον Φωστήρα, με τη φανέλα του οποίου έκλεισε την ποδοσφαιρική του καριέρα στις αρχές τις δεκαετίας του '60, έχοντας αγωνιστεί στο πρωτάθλημα της Α' Εθνικής κατηγορίας.

Με την απόσυρσή του από το ποδόσφαιρο ασχολήθηκε με την αθλητική δημοσιογραφία. Εργάστηκε ως αθλητικός συντάκτης στην εφημερίδα Ημέρα και στη συνέχεια εργάστηκε στην Ακρόπολη, στα Νέα (για 20 χρόνια), στο Φως των Σπορ και στα περιοδικά Πρώτο και Πρωτάθλημα. Στην τηλεόραση πρωτοεμφανίστηκε το 1968. Παρουσίαζε αθλητικές εκπομπές και μετέδιδε αγώνες στην Ελλάδα και το εξωτερικό μέχρι και την ημέρα της συνταξιοδότησής του. Εργάστηκε κατά σειρά στα τηλεοπτικά κανάλια ΕΡΤ, ΜΕGΑ και ΑΝΤ1. Επίσης έχει εργαστεί ως διευθυντής στο γραφείο τύπου της Π.Α.Ε. Ολυμπιακός.

