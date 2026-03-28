Καιρός: Τα προγνωστικά δεδομένα για το φετινό καλοκαίρι στην Ελλάδα - Ο ρόλος του «super El Niño»

Τα τελευταία δεδομένα και ο ρόλος του Ειρηνικού στο παγκόσμιο κλίμα

Η παγκόσμια ατμοσφαιρική κυκλοφορία μπαίνει σε μια νέα φάση, καθώς το πολυετές φαινόμενο La Niña εξασθενεί οριστικά και δίνει τη θέση του σε ένα ταχέως αναπτυσσόμενο El Niño.

Τα τελευταία δεδομένα από τον τροπικό Ειρηνικό δείχνουν έντονη υποθαλάσσια θέρμανση, η οποία –αν συνεχιστεί με τον ίδιο ρυθμό– μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε ένα «Super El Niño» μέσα στο δεύτερο μισό του 2026. Πρόκειται για μια εξέλιξη που ουσιαστικά επαναρυθμίζει το παγκόσμιο σύστημα καιρού, με επιπτώσεις που ήδη αρχίζουν να διαφαίνονται και στην Ευρώπη.

Πώς το El Niño αλλάζει το σκηνικό στην Ευρώπη

Το El Niño, δηλαδή η θερμή φάση του φαινομένου ENSO, επηρεάζει την κυκλοφορία της ατμόσφαιρας σε παγκόσμια κλίμακα, μεταβάλλοντας τη θέση των αεροχειμάρρων και των βαρομετρικών συστημάτων. Με βάση τα πρώτα προγνωστικά μοντέλα για το καλοκαίρι του 2026, διαμορφώνεται μια χαρακτηριστική εικόνα: χαμηλές πιέσεις στον ανατολικό Ατλαντικό και τη βορειοδυτική Ευρώπη.

Αυτή η διάταξη τείνει να ευνοεί την εισροή πιο υγρών και σχετικά δροσερών αερίων μαζών προς τη δυτική Ευρώπη. Έτσι, χώρες όπως η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ισπανία ενδέχεται να κινηθούν με θερμοκρασίες κοντά ή και κάτω από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή, συνοδευόμενες από αυξημένες βροχοπτώσεις.

Αντίθετα, η ίδια κυκλοφορία μετατοπίζει τις θερμές αέριες μάζες προς την κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Εκεί αναμένεται πιο έντονη ζέστη, με μεγαλύτερη πιθανότητα για θερμά επεισόδια και παρατεταμένες περιόδους υψηλών θερμοκρασιών.

Ένα καλοκαίρι με περισσότερη αστάθεια

Τα ιστορικά δεδομένα από παρόμοιες μεταβάσεις –από La Niña σε El Niño– δείχνουν ότι η Ευρώπη συχνά βιώνει πιο ασταθή καιρικά μοτίβα. Η παρουσία χαμηλών πιέσεων δυτικά της ηπείρου λειτουργεί σαν «πύλη» για υγρές αέριες μάζες από τον Ατλαντικό, αυξάνοντας τις πιθανότητες για καταιγίδες και έντονα φαινόμενα, κυρίως στη δυτική και βορειοδυτική Ευρώπη.

Παράλληλα, η αντίθεση θερμοκρασιών μεταξύ δυτικής και ανατολικής Ευρώπης μπορεί να ενισχύσει την ένταση των φαινομένων, δημιουργώντας συνθήκες για ισχυρές καταιγίδες σε μεταβατικές ζώνες.

Τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα

Στην ανατολική Μεσόγειο και ειδικά στην Ελλάδα, τα πρώτα στοιχεία συγκλίνουν σε ένα πιο θερμό καλοκαίρι σε σχέση με τα κανονικά επίπεδα. Η μετατόπιση των θερμών αερίων μαζών προς τα ανατολικά της Ευρώπης ευνοεί την επικράτηση υψηλών θερμοκρασιών, ιδιαίτερα σε περιόδους όπου εξασθενούν οι βόρειοι άνεμοι.

Η χώρα φαίνεται πως θα βρεθεί στην «θερμή πλευρά» της κυκλοφορίας, κάτι που μεταφράζεται σε αυξημένη πιθανότητα για καύσωνες, ειδικά κατά τα μέσα και το δεύτερο μισό του καλοκαιριού. Την ίδια ώρα, η παρουσία χαμηλών πιέσεων δυτικότερα μπορεί κατά διαστήματα να επιτρέπει την άνοδο πιο υγρών αερίων μαζών, αυξάνοντας την πιθανότητα για τοπικές καταιγίδες, κυρίως στα ηπειρωτικά.

Σε ό,τι αφορά τις βροχοπτώσεις, η γενική τάση δείχνει ελαφρώς αυξημένη υγρασία στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει συνεχόμενες βροχές. Αντίθετα, το πιο πιθανό σενάριο είναι η εμφάνιση πιο έντονων αλλά σύντομων επεισοδίων αστάθειας.

Το ενδεχόμενο ενός «Super El Niño»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι τα υποθαλάσσια θερμά αποθέματα στον Ειρηνικό παραμένουν εξαιρετικά ισχυρά. Αυτό αυξάνει την πιθανότητα το φαινόμενο να ενισχυθεί περαιτέρω προς το φθινόπωρο και τον χειμώνα 2026-2027, φτάνοντας σε επίπεδα «Super El Niño».

Σε ένα τέτοιο σενάριο, οι επιπτώσεις στην Ευρώπη θα μπορούσαν να γίνουν ακόμη πιο έντονες, με μεγαλύτερες αποκλίσεις από τα φυσιολογικά επίπεδα θερμοκρασίας και βροχοπτώσεων.

Προς το παρόν, οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι το καλοκαίρι του 2026 θα αποτελέσει την πρώτη φάση αυτής της μετάβασης. Τα σημάδια δείχνουν ήδη μια αλλαγή στη συμπεριφορά της ατμόσφαιρας, με την Ελλάδα και την ανατολική Ευρώπη να βρίσκονται στο επίκεντρο της ζέστης, σε ένα καλοκαίρι που ενδέχεται να εξελιχθεί πιο απαιτητικό από τα συνηθισμένα.

*Με πληροφορίες από το severe-weather.eu