Νέα 24ωρη απεργία ταξί τη Δευτέρα 23 Μαρτίου

Νέο «χειρόφρενο» τραβούν οι οδηγοί ταξί στις 23 Μαρτίου - «Ο αγώνας συνεχίζεται», λέει ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ

Σε νέα απεργιακή κινητοποίηση προχωρούν οι οδηγοί ταξί την Δευτέρα 23 Μαρτίου, εκφράζοντας την εναντίωσή τους στο νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών.

Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ Θύμιος Λυμπερόπουλος έκανε λόγο για αγώνα διαρκείας, τονίζοντας ότι οι επαγγελματίες θα συνεχίσουν τις αντιδράσεις τους απέναντι στις προωθούμενες ρυθμίσεις.

Υπενθυμίζεται ότι είχε προηγηθεί τετραήμερη απεργία, από το πρωί της Τρίτης 17 Μαρτίου έως και τις πρώτες ώρες του Σαββάτου 21 Μαρτίου.

Σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ταξί, οι κινητοποιήσεις εντάσσονται στο πλαίσιο αντίδρασης στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο. Ο κλάδος εκφράζει την αντίθεσή του, μεταξύ άλλων, στην υποχρεωτική ηλεκτροκίνηση χωρίς μεταβατική περίοδο, σε διατάξεις που –όπως υποστηρίζει– ευνοούν τα Ε.Ι.Χ. με οδηγό, καθώς και σε νέες προβλέψεις για παραβάσεις που αφορούν την ειδική άδεια.

Οι οδηγοί καλούν τα σωματεία σε πανελλαδική συμμετοχή, δηλώνοντας αποφασισμένοι να εντείνουν τις κινητοποιήσεις τόσο κατά τη διάρκεια της συζήτησης όσο και κατά την ψήφιση του νομοσχεδίου.

Τη Δευτέρα ψηφίζεται το νομοσχέδιο για τα ταξί

Την ερχόμενη Δευτέρα εισάγεται προς συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο «Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση μεταφορών: Τεχνικός έλεγχος - Εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων, συγκοινωνιακοί φορείς, επιβατικές - οδικές - εμπορευματικές μεταφορές, ηλεκτροκίνηση, Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, ρυθμίσεις για τις πρότυπες προτάσεις, Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις».

Το νομοσχέδιο έγινε δεκτό "κατά πλειοψηφία" από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου. Ο εισηγητής της πλειοψηφίας (ΝΔ) εισηγήθηκε την ψήφιση του νομοσχεδίου, οι αγορητές του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΚΕ και της ΝΕΑΡ το καταψήφισαν, ενώ ο εισηγητής της μειοψηφίας (ΠΑΣΟΚ) και οι αγορητές της Ελληνικής Λύσης, της Νίκης και της Πλεύσης Ελευθερίας επιφυλάχθηκαν για την τελική τοποθέτησή τους κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου στην Ολομέλεια.

Κλείνοντας τη διαδικασία επεξεργασίας του νομοσχεδίου, ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης ανακοίνωσε αλλαγές που προέκυψαν από τη συζήτηση, «σε πνεύμα διαλόγου και με θετική διάθεση».

1. Στο Ποινικό Μητρώο των ταξί, και «ως ένδειξη καλής θέλησης», ο κ. Κυρανάκης κατέθεσε νομοτεχνική βελτίωση στο άρθρο 41, κατόπιν πρότασης του εισηγητή της ΝΔ, Θεοφ. Παππά, του γραμματέα της Κ.Ο. της ΝΔ, Μάξιμου Χαρακόπουλου, του εισηγητή του ΠΑΣΟΚ, Αν. Νικολαΐδη κ.ά. Με τη βελτίωση αυτή, στις αμετάκλητες καταδίκες που επιφέρουν ανάκληση άδειας κυκλοφορίας ΕΔΧ, δεν θα περιλαμβάνεται η "παρακώλυση συγκοινωνιών" ώστε «να μην συνδέεται (η ανάκληση της άδειας) με οποιαδήποτε απεργιακή κινητοποίηση. Προφανώς, όμως, «παραμένουν οι ρυθμίσεις για ξυλοδαρμό, βαριά και ελαφριά σωματική βλάβη» είπε ο κ. Κυρανάκης.

2. Ο αναπληρωτής υπουργός υιοθέτησε την πρόταση του κ. Μεϊκόπουλου από τον ΣΥΡΙΖΑ, για να υπάρχει δυνατότητα ένστασης, μετά από ψηφιακή αξιολόγηση με το QR CODE, του επιβάτη στον οδηγό ταξί. «Το ακριβές κείμενο θα το καταθέσουμε στην Ολομέλεια» είπε ο κ. Κυρανάκης.

3. Επίσης, υιοθέτησε την πρόταση της ΚΕΔΕ, την οποία υποστήριξε και ο βουλευτής του ΚΚΕ, Β. Μεταξάς «για την αφαίρεση της εμπορικής εκμετάλλευσης των στάσεων από τον ΟΑΣΑ. Η εμπορική εκμετάλλευση παραμένει στους Δήμους όπως ήταν και πριν, παρόλα αυτά, μετά από δύο οχλήσεις του ΟΑΣΑ στους Δήμους για εγκαταλελειμμένες ή βανδαλισμένες στάσεις λεωφορείων, οι οποίες δεν επισκευάζονται, θα μπορεί ο ΟΑΣΑ να επεμβαίνει με δικό του συνεργείο και να δημιουργεί αξίωση οικονομική, ώστε ο Δήμος να πληρώνει μεταγενέστερα το τίμημα».

Τέλος, υπενθύμισε τη ρύθμιση του νομοσχεδίου που απαντά στο αίτημα «να βάλουμε φορτιστές και στις πιάτσες». «Θα έχουμε εδώ στην Αθήνα, σε 10 πιάτσες που χειρίζεται ο ΟΑΣΑ, ταχυφορτιστές. Έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες με τον ΔΕΔΔΗΕ, υπάρχουν ακόμη κάποιες αδειοδοτήσεις, που πρέπει να προχωρήσουν, και μέχρι τέλος του 2026 θα το έχουμε καταφέρει» είπε ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κων. Κυρανάκης.