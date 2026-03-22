Τασούλας για Καραλή: «Να κατακτά πάντα τους πιο υψηλούς στόχους και να εμπνέει με το ήθος του»

Onsports Team

Τα συγχαρητήρια του ΠτΔ για το ασημένιο μετάλλιο του Έλληνα πρωταθλητή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου

Ο Εμμανουήλ Καραλής πρόσθεσε ένα ακόμη μετάλλιο στη συλλογή του, καταφέρνοντας να κατακτήσει το ασημένιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου στο Τορούν, με επίδοση 6,05 μ.

Το συγχαρητήριο μήνυμα Τασούλα σε Καραλή

Μετά την σπουδαία κατάτηση του Έλληνα επικοντιστή, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας συνεχάρη με ανακοίνωσή του Εμμανουήλ Καραλή: «Θερμά συγχαρητήρια στον Εμμανουήλ Καραλή για μία ακόμη κορυφαία επίδοση και διάκριση! Κατάφερε να ανεβάσει την Ελλάδα ψηλά, προσφέροντας χαρά σε κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα. Εύχομαι να κατακτά πάντα τους πιο υψηλούς στόχους του και να εμπνέει με το ήθος, την επιμονή και την αισιοδοξία του».