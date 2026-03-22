Τασούλας για Καραλή: «Να κατακτά πάντα τους πιο υψηλούς στόχους και να εμπνέει με το ήθος του»
Onsports Team 22 Μαρτίου 2026, 02:22
ΣΠΟΡ

Τασούλας για Καραλή: «Να κατακτά πάντα τους πιο υψηλούς στόχους και να εμπνέει με το ήθος του»

Τα συγχαρητήρια του ΠτΔ για το ασημένιο μετάλλιο του Έλληνα πρωταθλητή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου

Ο Εμμανουήλ Καραλής πρόσθεσε ένα ακόμη μετάλλιο στη συλλογή του, καταφέρνοντας να κατακτήσει το ασημένιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου στο Τορούν, με επίδοση 6,05 μ.

Το συγχαρητήριο μήνυμα Τασούλα σε Καραλή

Μετά την σπουδαία κατάτηση του Έλληνα επικοντιστή, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας συνεχάρη με ανακοίνωσή του Εμμανουήλ Καραλή: «Θερμά συγχαρητήρια στον Εμμανουήλ Καραλή για μία ακόμη κορυφαία επίδοση και διάκριση! Κατάφερε να ανεβάσει την Ελλάδα ψηλά, προσφέροντας χαρά σε κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα. Εύχομαι να κατακτά πάντα τους πιο υψηλούς στόχους του και να εμπνέει με το ήθος, την επιμονή και την αισιοδοξία του».

 



Νέα 24ωρη απεργία ταξί τη Δευτέρα 23 Μαρτίου
8 λεπτά πριν Νέα 24ωρη απεργία ταξί τη Δευτέρα 23 Μαρτίου
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Σπόρτινγκ Λισαβόνας: Καθυστερεί η επιστροφή του Φώτη Ιωαννίδης
5 ώρες πριν Σπόρτινγκ Λισαβόνας: Καθυστερεί η επιστροφή του Φώτη Ιωαννίδης
SUPER LEAGUE
ΟΦΗ: Η αποστολή για τον «τελικό» με τον Άρη
6 ώρες πριν ΟΦΗ: Η αποστολή για τον «τελικό» με τον Άρη
