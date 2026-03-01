Πάσχα 2026: Πότε είναι φέτος

Οnsports Τeam

Πολύ νωρίτερα θα πέσει φετινό το Πάσχα

Αρκετά νωρίτερα θα εορταστεί το Πάσχα το 2026 και συγκεκριμένα την Κυριακή 12 Απριλίου, με τα σχολεία να κλείνουν Παρασκευή 3 Απριλίου, αφού στις 6 Απριλίου θα είναι η Μεγάλη Δευτέρα.

Πότε θα εορτάζεται το Πάσχα μέχρι το 2031

Το 2027, η Πάσχα θα γιορταστεί την Κυριακή 2 Μαΐου.

Το 2028, την Κυριακή 16 Απριλίου.​

Το 2029, η Κυριακή του Πάσχα θα είναι στις 8 Απριλίου.

Το 2030, στις 28 Απριλίου, ενώ

Το 2031 το Πάσχα θα εορταστεί στις 13 Απριλίου.​