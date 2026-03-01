Ομάδες

Πάσχα 2026: Πότε είναι φέτος
01 Μαρτίου 2026
Πάσχα 2026: Πότε είναι φέτος

Πολύ νωρίτερα θα πέσει  φετινό το Πάσχα 

Αρκετά νωρίτερα θα εορταστεί το Πάσχα το 2026 και συγκεκριμένα την Κυριακή 12 Απριλίου, με τα σχολεία να κλείνουν Παρασκευή 3 Απριλίου, αφού στις 6 Απριλίου θα είναι η Μεγάλη Δευτέρα.

Πότε θα εορτάζεται το Πάσχα μέχρι το 2031

Το 2027, η Πάσχα θα γιορταστεί την Κυριακή 2 Μαΐου.

Το 2028, την Κυριακή 16 Απριλίου.​

Το 2029, η Κυριακή του Πάσχα θα είναι στις 8 Απριλίου.

Το 2030, στις 28 Απριλίου, ενώ

Το 2031 το Πάσχα θα εορταστεί στις 13 Απριλίου.​



