ΠΑΟΚ, Ρουμανία: Γεωργιάδης: «Καμιά νευρολογική ζημιά ο τραυματίας»

Οnsports Τeam

Ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μίλησε για το χειρουργείο του τρίτου τραυματία που δε θα επιστρέψει σήμερα στην Ελλάδα, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα με την υγεία του.

Η διαδικασία του επαναπατρισμού των 2 εκ των τριών επιζώντων αλλά και των 7 σορών από τη Ρουμανία στην Ελλάδα έχει ξεκινήσει με τον Υποθργό Υγείας με νεότερη ενημέρωσή του να εξηγεί για ποιον λόγο ο τρίτος τραυματίας παρέμεινε στη Ρουμανία και να υπογραμμίζει πως δεν υπάρχει φόβος για τη ζωή του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην ΕΡΤ ο Υπουργός:

«Η ομάδα του ΕΚΑΒ επέμενε πως για τον πολυτραυματία έπρεπε να περιμένουμε 24 ώρες. Δώσαμε χρόνο και είχαμε δίκαιο, γιατί χθες το απόγευμα εμφάνισε επιπλοκή στον αυχένα και χειρουργήθηκε. Μπορεί να υπήρχε πρόβλημα στη μεταφορά του. Σοβαρά κατάγματα σε αυχένα και σπονδυλική στήλη, καμία νευρολογική ζημιά. Μόνο κατάγματα. Ευαίσθητες οι περιοχές των καταγμάτων. Θα αναχωρήσει με ασφάλεια όταν δώσουν έγκριση οι γιατροί. Ο ένας δεν έχει σχεδόν τίποτα και ο άλλος ελαφριά κατάγματα από τους άλλους δύο».