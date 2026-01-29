Ομάδες

ΠΑΟΚ: «Χωρίς διακριτικά όσοι βρεθούν σήμερα στο γήπεδο»
Οnsports Τeam 29 Ιανουαρίου 2026, 11:10
EUROPA LEAGUE / ΠΑΟΚ

Με ανακοίνωσή της η ΠΑΕ ΠΑΟΚ γνωστοποίησε πώς δεν θα επιτραπεί η είσοδος στο γήπεδο της Λυών σε Έλληνες με διακριτικά του Δικεφάλου.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ προχώρησε σε ανακοίνωση με την οποία ενημερώνει τον κόσμο που θα βρεθεί απόψε στο γήπεδο της Λυών να μη φέρει διακριτικά, ενώ παράλληλα ευχαρίστησε τις γαλλικές Αρχές για τη συνεργασία. 

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες, επικυρώθηκε η απόφαση να παραμείνει κλειστή η κερκίδα των φιλοξενούμενων για την αναμέτρηση με τη Λυών.

Όσοι Έλληνες φίλαθλοι παρευρεθούν στην αναμέτρηση καλούνται να συμμορφωθούν πλήρως με τις οδηγίες των γαλλικών αρχών και να αποφύγουν συμπεριφορές που μπορούν να θίξουν το κλίμα σεβασμού και μνήμης στο αποψινό παιχνίδι και να δημιουργήσουν πρόβλημα στην ομάδα.

Παράλληλα, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ θέλει να σημειώσει την εξαιρετική συνεργασία με τη Λυών και τις γαλλικές αρχές, που από την πρώτη στιγμή επέδειξαν απόλυτη κατανόηση στον πόνο και το πένθος της οικογένειας του ΠΑΟΚ, καθώς και διάθεση ουσιαστικής συνεργασίας».

 


