Ολυμπιακός - Μπαρτσελόνα: Ενός λεπτού σιγή για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ
Οnsports Τeam 29 Ιανουαρίου 2026, 11:21
EUROLEAGUE / Μπαρτσελόνα / Ολυμπιακός / ΠΑΟΚ

Ολυμπιακός - Μπαρτσελόνα: Ενός λεπτού σιγή για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ

Πριν το ματς του Ολυμπιακού με την Μπαρτσελόνα θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο αυτοκινητιστικό δυστύχημα της Ρουμανίας.

Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των οπαδών του ΠΑΟΚ θα τηρηθεί πριν το τζάμπολ του σημερινού αγώνα του Ολυμπιακού με την Μπαρτσελόνα στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής της Euroleague.

Η ερυθρόλευκη ΚΑΕ κατέθεσε στη διοργανώτρια Αρχή το συγκεκριμένο αίτημα το οποίο και έγινε αποδεκτό από την Euroleague.



