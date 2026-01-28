Ομάδες

ΠΑΟΚ-Οδηγός νταλίκας: «34 χρόνια στο τιμόνι, 1 εκατ. χιλιόμετρα, δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο»
Οnsports Τeam 28 Ιανουαρίου 2026, 11:57
ΕΙΔΗΣΕΙΣ / ΠΑΟΚ

ΠΑΟΚ-Οδηγός νταλίκας: «34 χρόνια στο τιμόνι, 1 εκατ. χιλιόμετρα, δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο»

Σοκάρει η μαρτυρία του οδηγού της νταλίκας που έπεσε πάνω του το βαν με τους Έλληνες οπαδούς του ΠΑΟΚ.

Σοκαρισμένη συνεχίζει να είναι ολόκληρη η Ελλάδα από το τραγικό δυστύχημα που έλαβε χώρα χθες το μεσημέρι στην Ρουμανία και είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους 7 φίλοι του ΠΑΟΚ.

Ο οδηγός της νταλίκας, στην οποία «καρφώθηκε» το μίνι βαν με τους 10 Έλληνες οπαδούς του ΠΑΟΚ, που ταξίδευαν μέσω Ρουμανίας στη Γαλλία, μίλησε για τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Ο οδηγός πολωνικής καταγωγής εξιστορεί το πώς βίωσε το πρωτόγνωρο για τον ίδιο δυστύχημα, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «στα 34 χρόνια που οδηγώ νταλίκα, δεν έχω ξαναδεί κάτι παρόμοιο. Έχω κάνει πάνω από 1.000.000 χιλιόμετρα και πρώτα φορά συναντώ τέτοια συνθήκη», είπε χαρακτηριστικά, για την «τρελή» πορεία που είδε να διαγράφει το βαν ενώ ερχόταν κατά πάνω του.



