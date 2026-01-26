Καιρός: Σε πορτοκαλί συναγερμό η χώρα - Στο στόχαστρο κι η Αττική - «Red Code» για Βόρεια Ελλάδα

Onsports Team

Νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να πλήξει μεγάλο μέρος της χώρας από τη Δευτέρα (26/1), σύμφωνα με το δελτίο επιδείνωσης καιρού με πορτοκαλί προειδοποίηση που εξέδωσε η ΕΜΥ.

Το καιρικό σύστημα θα συνοδευτεί από έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες και ισχυρούς έως θυελλώδεις νοτίους ανέμους, καλύπτοντας σχεδόν το σύνολο της επικράτειας.

Τα φαινόμενα κάνουν την εμφάνισή τους και τη Δευτέρα θα εξαπλωθούν, φέρνοντας πτώση της θερμοκρασίας και χιονοπτώσεις στα ορεινά της δυτικής και βόρειας χώρας.

Παρότι το νέο χαμηλό βαρομετρικό δεν αναμένεται τόσο έντονο όσο το προηγούμενο, οι Αρχές εφιστούν την προσοχή λόγω της επικινδυνότητας των φαινομένων.

Σε «κόκκινο συναγερμό» έθεσε η Πολιτική Προστασία 6 περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας και της ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μετά το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης του καιρού, που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) και τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026, την Περιφερειακή Ενότητα Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και τις Περιφερειακές Ενότητες Δράμας, Καβάλας, Θάσου, Ξάνθης και Ροδόπης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Στο πλαίσιο αυτό Δήμοι και Περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π), αντίστοιχα, προκειμένου να εξετάσουν θέματα που συνδέονται με την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.

Οι περιοχές που επηρεάζονται περισσότερο

Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας θα βρεθούν η Δυτική Ελλάδα, η Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, η Θράκη, το Αιγαίο, η Κρήτη και η Αττική. Στη δυτική χώρα οι ισχυρές βροχές θα διατηρηθούν έως το μεσημέρι, ενώ στην Ανατολική Μακεδονία τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από τις πρωινές ώρες.

Στην Κεντρική Μακεδονία και τη Θράκη η επιδείνωση αναμένεται πριν από το μεσημέρι, ενώ στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα η κακοκαιρία θα κάνει την εμφάνισή της από νωρίς το απόγευμα. Στην Κρήτη, οι πιο έντονες καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα δυτικά και νότια τμήματα.

Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική προβλέπεται συννεφιασμένος καιρός από τις πρωινές ώρες με ισχυρές βροχές έως το μεσημέρι.

Όπως επισήμανε η μετεωρολόγος Νικολέτα Ζιακοπούλου στην ΕΡΤ, η περιοχή θεωρείται ιδιαίτερα ευάλωτη λόγω των ζημιών που έχουν υποστεί οι υποδομές από προηγούμενα καιρικά φαινόμενα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 15 βαθμούς Κελσίου, με ανέμους 3 έως 5 μποφόρ.

Αντίστοιχα, στη Θεσσαλονίκη αναμένονται βροχές και καταιγίδες, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται επίσης από 9 έως 15 βαθμούς και τους ανέμους στον Θερμαϊκό να φτάνουν τα 5 μποφόρ.