Εθνική πόλο: Η απονομή του χάλκινου μεταλλίου στην Ελλάδα - Βραβεύτηκαν Αργυρόπουλος και Κάκκαρης

Η Εθνική Ελλάδας παρέλαβε τα χάλκινα μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο από τον Γιάννη Βρούτση, με τους Στέλιο Αργυρόπουλου και Κωνσταντίνο Κάκκαρη να επιλέγονται στην κορυφαία επτάδα της διοργάνωσης.

Η Εθνική Ελλάδας έγραψε ιστορία στο Βελιγράδι, κατακτώντας το πρώτο της μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο.

Οι παίκτες του Θοδωρή Βλάχου επικράτησαν της Ιταλίας με 12-5 και ανέβηκαν στο τρίτο σκαλί του βάθρου, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο.

Αμέσως μετά το τέλος του τελικού ανάμεσα στη Σερβία και την Ουγγαρία, ο οποίος βρήκε νικητές τους οικοδεσπότες, έγινε η απονομή των μεταλλίων, αλλά και η ανάδειξη των κορυφαίων αθλητών.

Στην κορυφαία επτάδα της διοργάνωσης βρέθηκαν φυσικά και δύο Έλληνες. Ο Στέλιος Αργυρόπουλος, ο οποίος πέτυχε 26 γκολ στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και ο Κωνσταντίνος Κάκκαρης.

Αμέσως μετά ακολούθησε η απονομή των χάλκινων μεταλλίων στον προπονητικό επιτελείο και τους παίκτες, από τον Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση.

Αξίζει να σημειωθεί, πάντως, πως κατά την απονομή των χρυσών μεταλλίων στους Σέρβους, οι φίλαθλοι στις εξέδρες αποδοκίμασαν τα μέλη της σερβικής κυβέρνησης.