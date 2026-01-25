Ομάδες

Παναθηναϊκός: Ανησυχία για Τσιριβέγια ενόψει Ρόμα
Οnsports Team 25 Ιανουαρίου 2026, 23:50
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Ανησυχία για Τσιριβέγια ενόψει Ρόμα

Ο Πέδρο Τσιριβέγια αποχώρησε τραυματίας από τον αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Ατρόμητο και είναι αμφίβολος για την αναμέτρηση με τη Ρόμα.

Πέρα από την απώλεια βαθμών στο Περιστέρι, ο Παναθηναϊκός μετρά και νέα προβλήματα τραυματισμών.

Συγκεκριμένα, ο Πέδρο Τσιριβέγια, ο οποίος μπήκε ως αλλαγή στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου του αγώνα με τον Ατρόμητο και μαζί με τον Ρενάτο Σάντσες άλλαξαν προς το καλύτερο την εικόνα των «πράσινων», δεν κατάφερε να ολοκληρώσει το ματς. 

Ο Ισπανός μέσος έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 81ο λεπτό με τον Τσέριν να παίρνει τη θέση του.

Ο Τσιριβέγια υπέστη μυϊκό τραυματισμό στη γάμπα και τη Δευτέρα (26/1), θα υποβληθεί σε μαγνητική για να φανεί το μέγεθος του προβλήματος.

Σε κάθε περίπτωση, αυτή τη στιγμή είναι αμφίβολος για τον αγώνα της Πέμπτης (29/1) με τη Ρόμα για την 8η αγωνιστική της League Phase του Europa League.



