NBA: Ο Μπίκερσταφ των Πίστονς προπονητής στο All-Star Game

Onsports Team

Ο κόουτς της ομάδας του Ντιτρόιτ θα είναι ο ένας απ’ τους προπονητές της γιορτής του μπάσκετ στις ΗΠΑ.

Ο προπονητής των Πίστονς, Τζέι Μπι Μπίκερσταφ, έκλεισε... θέση στο εφετινό All-Star Game του NBA, το οποίο θα διεξαχθεί στις 15 Φεβρουαρίου στο «Intuit Dome», το «σπίτι» των Λος Άντζελες Κλίπερς.

Αφού οι Πίστονς «κλείδωσαν» το καλύτερο ρεκόρ στην Ανατολική Περιφέρεια μέχρι την 1η Φεβρουαρίου, ο Μπίκερσταφ θα κοουτσάρει μια από τις τρεις ομάδες του 75ου All-Star Game. Θα είναι η πρώτη φορά που ο 46χρονος τεχνικός θα εκτελέσει χρέη προπονητή σε All-Star Game.

Παράλληλα, ο Μπίκερσταφ θα είναι ο πρώτος All-Star προπονητής του Ντιτρόιτ μετά τη σεζόν 2005-06, όταν ο αείμνηστος Φιλ «Φλιπ» Σόντερς είχε τα «ηνία» της ομάδας της Ανατολής που επικράτησε 122-120 αυτής από τη Δύση.