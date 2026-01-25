Μπενίτεθ: «Θέλουμε να βελτιώσουμε το υλικό της ομάδας για το παρόν και το μέλλον»

Οnsports Team

Ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε για τα αγωνιστικά προβλήματα στον Παναθηναϊκό, αλλά και τις κινήσεις που γίνονται στο μεταγραφικό παζάρι.

Ο Ράφα Μπενίτεθ μετά την ισοπαλία του Παναθηναϊκού στο Περιστέρι κόντρα στον Ατρόμητο μίλησε και για τις αλλαγές που γίνονται στο ρόστερ αυτή την περίοδο.

Όπως ξεκαθάρισε ο Ισπανός τεχνικός, γίνεται προσπάθεια για να αναβαθμιστεί το ρόστερ της ομάδας, με γνώμονα το παρόν, αλλά και το μέλλον.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στην συνέντευξη Τύπου:

Για την αστάθεια στην απόδοση του Παναθηναϊκού:

«Νομίζω ότι πολλές φορές αναλύουμε τα πράγματα ανάλογα με το αποτέλεσμα. Με την ΑΕΚ ήμασταν καλοί στο πρώτο μέρος και όχι στο δεύτερο. Απόψε το αντίθετο. Στο ευρωπαϊκό ήμασταν καλοί.

Δεν νομίζω ότι είναι μόνο θέμα απόψεων. Έχουμε πολλά συνεχόμενα ματς. Πρέπει να γίνεται ροτέισον. Πρέπει να μπουν παίκτες που έχουν περισσότερη ενέργεια. Όταν βλέπεις ότι αυτό δεν δουλεύει, πρέπει να βάλεις παίκτες που καταπονημένοι και είναι δύσκολο να πιάσεις υψηλή απόδοση.

Αυτό το παιχνίδι μετά το ματς του Europa και το ταξίδι ξέραμε ότι θέλουμε φρέσκα πόδια. Πάντα είναι δύσκολα αυτά τα ματς.

Είδαμε ότι αυτό δεν λειτούργησε. Γυρίσαμε σε παίκτες που ήταν κουρασμένοι, η ομάδα βελτιώθηκε, αλλά είναι αδύνατον να στηρίζεσαι σε λίγους, όταν θες να έχεις καλή απόδοση σε πολλά συνεχόμενα ματς.

Θέλαμε να προφυλάξουμε παίκτες. Π.χ. τον Πελίστρι, που γύρισε από τραυματισμό και θα ήταν ρίσκο να παίξει. Όπως και τον Τσιριβέγια, που μπήκε, βοήθησε, αλλά τελικά τραυματίστηκε».

Για την αλλαγή στις διατάξεις και στο προσανατολισμό της ομάδας:

«Όσον αφορά το κομμάτι του πρέσινγκ, στο πρώτο θέλαμε να το κάνουμε, αλλά έγινε με λάθος τρόπο. Στο δεύτερο δεν χρειάστηκε, αφού είχαμε κατοχή. Κυκλοφορούσαμε γρήγορα την μπάλα και βρίσκαμε διαδρόμους. Στο πρώτο μας πίεσε ο αντίπαλος.

Προσπαθήσαμε να πάμε από τα πλάγια, δεν τα καταφέραμε και κάπου εκεί μπλοκάραμε. Η προσέγγισή μας είναι πάντα η ίδια. Θέλουμε να έχουμε ποικιλία στις επιθέσεις μας. Άλλες φορές να κρατάμε την μπάλα, άλλες φορές που μας δίνετε η ευκαιρία να παίζουμε άμεσα.

Στο δεύτερο ήμασταν καλύτεροι, σπρώξαμε τον αντίπαλο στην δική του εστία».

Για το αν θα κάνει αλλαγές για να αλλάξουν τα πράγματα:

«Σίγουρα αφού η μεταγραφική περίοδος είναι ανοιχτή τα πράγματα είναι πιο πολύπλοκα. Εμείς πρέπει να έχουμε το καλύτερο πλάνο και οι παίκτες να το εκτελέσουν πιο καλά. Εμείς πρέπει να κοιτάμε παιχνίδι με το παιχνίδι. Θέλουμε να κάνουμε το καλύτερο και στις τρεις διοργανώσεις. Θέλουμε να βελτιώσουμε το υλικό της ομάδας. Οι μεταγραφές είναι ανοιχτές. Γνώμονάς μας δεν είναι μόνο το παρόν, αλλά και το μέλλον».