ΔΥΠΑ: Μειώθηκε κατά 6,3% η ανεργία τον Δεκέμβριο 2025 σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2024

Σε 915.889 άτομα ανήλθε το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων στο μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για τον μήνα Δεκέμβριο 2025, καταγράφοντας μείωση κατά 61.798 άτομα (-6,3%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους Δεκέμβριο 2024 και αύξηση κατά 21.824 άτομα (2,4%) σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Νοέμβριο 2025.

Από το σύνολο των 915.889 ατόμων, 417.534 άτομα (ποσοστό 45,6%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 498.355 (ποσοστό 54,4%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Οι άνδρες ανήλθαν σε 326.940 άτομα (ποσοστό 35,7%) και οι γυναίκες ανήλθαν σε 588.949 άτομα (ποσοστό 64,3%).

Η ηλικιακή κατηγορία 30-44 ετών συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ανέργων μεταξύ των ηλικιακών κατηγοριών, ο οποίος ανήλθε σε 276.140 άτομα (ποσοστό 30,1%).

Το εκπαιδευτικό επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ανέργων μεταξύ των εκπαιδευτικών επιπέδων, ο οποίος ανήλθε σε 445.725 άτομα (ποσοστό 48,7%).

Μεταξύ των περιφερειών της χώρας, η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας κατέγραψαν τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ανέργων, ο οποίος ανήλθε σε 266.328 άτομα (ποσοστό 29,1%) και 168.312 άτομα (ποσοστό 18,4%) αντίστοιχα.

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, για τον μήνα Δεκέμβριο 2025, (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα), ανήλθε σε 248.396 άτομα, από τα οποία οι 122.564 (ποσοστό 49,3%) είναι κοινοί άνεργοι και λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενων ανέργων και οι 125.832 (ποσοστό 50,7%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων.

Συγκεκριμένα, ο αριθμός των επιδοτούμενων ανέργων, για τον μήνα Δεκέμβριο 2025, ανήλθε σε 248.396 άτομα, παρουσιάζοντας μείωση κατά 14.152 άτομα (-5,4%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους Δεκέμβριο 2024 και αύξηση κατά 92.741 άτομα (59,6%) σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Νοέμβριο 2025.

Οι άνδρες ανήλθαν σε 102.967 (ποσοστό 41,5%) και οι γυναίκες σε 145.429 (ποσοστό 58,5%).

Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, 110.795 (ποσοστό 44,6%) είναι κοινοί, 1.541 (ποσοστό 0,6%) είναι οικοδόμοι, 125.832 (ποσοστό 50,7%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 8.561 (ποσοστό 3,4%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 1.614 (ποσοστό 0,6%) είναι εκπαιδευτικοί και 53 (ποσοστό 0,0%) είναι λοιποί επιδοτούμενοι.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων