Euroleague: «Διπλό» της Φενέρμπαχτσε στην Μπολόνια
Οι Τούρκοι επικράτησαν 85-80 στην έδρα της Βίρτους και ανέβηκαν στις 15 νίκες – Τα αποτελέσματα, η βαθμολογία και η επόμενη αγωνιστική.
Η 23η αγωνιστική της Euroleague, ολοκληρώθηκε με δύσκολη εκτός έδρας νίκη για την Φενέρμπαχτσε. Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους επικράτησε στην Μπολόνια της Βίρτους με 85-80. Έχοντας για κορυφαίο τον Χόρτον-Τάκερ με 28 πόντους, ενώ ο Κάρστεν Έντουαρντς είχε 35 για τους Ιταλούς.
Η Φενέρ πλέον είναι 2η με 15 νίκες και ματς λιγότερο. Μία νίκη παραπάνω από τις ελληνικές ομάδες οι οποίες έχουν από 14. Παναθηναϊκός AKTOR και Ολυμπιακός, αγωνίζονται την Πέμπτη (22/1) σε εκτός έδρας αναμετρήσεις διαφορετικής δυσκολίας. Το «τριφύλλι» κόντρα στην αήττητη στο Τελ Αβίβ Μακάμπι, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» απέναντι στην Εφές που είναι σε ελεύθερη πτώση.
EUROLEAGUE – 23η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ολυμπιακός–Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 100-93
Παναθηναϊκός–Μπασκόνια (Ισπανία) 93-74
Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Αναντολού Εφές (Τουρκία) 71-66
Μονακό (Μονακό)–Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 96-100 παρ. (90-90κ.α.)
Βιλερμπάν (Γαλλία)–Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 77-96
Μπαρτσελόνα (Ισπανία)–Ντουμπάι (ΗΑΕ) 91-89
Βαλένθια (Ισπανία)–Παρί (Γαλλία) 98-84
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Παρτιζάν (Σερβία) 63-67
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)–Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 106-77
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)–Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 80-85
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 16-6
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 15-7
Μονακό (Μονακό) 15-8
Βαλένθια (Ισπανία) 15-8
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 15-8
Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 15-8
Ολυμπιακός 14-8
Παναθηναϊκός AKTOR 14-9
Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 13-10
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 13-10
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 11-12
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 11-12
Ντουμπάι (ΗΑΕ) 10-13
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 9-14
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 8-15
Μπασκόνια (Ισπανία) 8-15
Παρί (Γαλλία) 7-15
Παρτιζάν (Σερβία) 7-16
Αναντολού Εφές (Τουρκία) 6-17
Βιλερμπάν (Γαλλία) 6-17
24η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΠΕΜΠΤΗ 22/1
Αναντολού Εφές – Ολυμπιακός
Μακάμπι Τελ Αβίβ– Παναθηναϊκός AKTOR
Μπάγερν Μονάχου – Βαλένθια
Αρμάνι Μιλάνο – Ζαλγκίρις Κάουνας
Παρί – Ντουμπάι
Ρεάλ Μαδρίτης – Μονακό
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/1
Φενερμπαχτσέ – Μπασκόνια
Βιλερμπάν – Μπαρτσελόνα
Παρτιζάν – Χαποέλ Τελ Αβίβ
Βίρτους Μπολόνια – Ερυθρός Αστέρας