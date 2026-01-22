Στη Euroleague ο Μπράιαν Ανγκόλα: Υπέγραψε στη Βιλερμπάν ο άλλοτε παίκτης της ΑΕΚ!

INTIME SPORTS

Η Βιλερμπάν ενισχύθηκε στην περιφέρειά της με την απόκτηση του Μπράιαν Ανγκόλα (31 ετών, 1,98 μ.), ο οποίος τη σεζόν 2021/22 αγωνίστηκε στην ΑΕΚ.

Η ASVEL ανακοίνωσε την απόκτηση του 31χρονου Κολομβιανού.

Welcome Braian ! ??



Braian Angola (31 ans,1m98), arrière colombien, vient renforcer l’effectif jusqu’à la fin de saison.



Passé notamment par Gran Canaria, l’Hapoel Tel-Aviv et le Partizan Belgrade, fort scoreur à la large palette offensive, il découvrira l’Euroleague pour la… pic.twitter.com/h2Eed90c8u — LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) January 21, 2026

Ο Ανγκόλα ξεκίνησε τη σεζόν στην ισπανική Liga Endesa με τη φανέλα της Γκραν Κανάρια, μετρώντας 8.8 πόντους, 2.5 ριμπάουντ και 1.8 ασίστ σε 15 αγώνες.

Στο παρελθόν έχει αγωνιστεί σε Παρτίζαν, Γαλατάσαραϊ, Καρσίγιακα, Χάποελ Τελ Αβίβ και Τουρκ Τέλεκομ, ενώ πλέον ετοιμάζεται για το ντεμπούτο του στη Euroleague ως παίκτης της γαλλικής ομάδας.