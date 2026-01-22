Ομάδες

Στη Euroleague ο Μπράιαν Ανγκόλα: Υπέγραψε στη Βιλερμπάν ο άλλοτε παίκτης της ΑΕΚ!
INTIME SPORTS
Οnsports Team 22 Ιανουαρίου 2026, 02:23
EUROLEAGUE / ΑΕΚ

Στη Euroleague ο Μπράιαν Ανγκόλα: Υπέγραψε στη Βιλερμπάν ο άλλοτε παίκτης της ΑΕΚ!

Η Βιλερμπάν ενισχύθηκε στην περιφέρειά της με την απόκτηση του Μπράιαν Ανγκόλα  (31 ετών, 1,98 μ.), ο οποίος τη σεζόν 2021/22 αγωνίστηκε στην ΑΕΚ.

Η ASVEL ανακοίνωσε την απόκτηση του 31χρονου Κολομβιανού.

Ο Ανγκόλα ξεκίνησε τη σεζόν στην ισπανική Liga Endesa με τη φανέλα της Γκραν Κανάρια, μετρώντας 8.8 πόντους, 2.5 ριμπάουντ και 1.8 ασίστ σε 15 αγώνες.

Στο παρελθόν έχει αγωνιστεί σε Παρτίζαν, Γαλατάσαραϊ, Καρσίγιακα, Χάποελ Τελ Αβίβ και Τουρκ Τέλεκομ, ενώ πλέον ετοιμάζεται για το ντεμπούτο του στη Euroleague ως παίκτης της γαλλικής ομάδας.

Braian Angola | Player Highlights



