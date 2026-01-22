Champions League: Πέρασε στους «16» η Μπάγερν – Αποτελέσματα και βαθμολογία
Ολοκληρώθηκε η 7η αγωνιστική της League Phase με τους Βαυαρούς να εξασφαλίζουν θέση στην 8άδα – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία.
Σημαντικά αποτελέσματα στην δεύτερη μέρα της 7ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Με την κατάσταση να ξεκαθαρίζει σιγά-σιγά. Η Μπάγερν Μονάχου επικράτησε 2-0 της Σιντ Ζιλουάζ και εξασφάλισε θέση στην 8άδα, οπότε και θα είναι στους «16» της διοργάνωσης. Ο Χάρι Κέιν πέτυχε και τα δύο τέρματα, ενώ έχασε και πέναλτι.
Εντυπωσιακή ήταν και η Λίβερπουλ που επικράτησε 3-0 στην έδρα της Μαρσέιγ, όντας πλέον πολύ κοντά στην εξασφάλιση της συμμετοχής στους «16». Οι «κόκκινοι» είναι στους 15 βαθμούς και δύσκολα θα απειληθούν.
Η Μπαρτσελόνα νίκησε στην Πράγα τη Σλάβια με 4-2 και είναι στους 13 βαθμούς, όσους έχει η Νιούκαστλ (3-0 την Αϊντχόφεν) και η Τσέλσι (1-0 την Πάφο). Και οι τρεις ομάδες θα διεκδικήσουν στην τελευταία αγωνιστική θέση στην οκτάδα.
Στους 12 βαθμούς η Γιουβέντους με το 2-0 επί της Μπενφίκα στο Τορίνο. Ο Βαγγέλης Παυλίδης είχε την ευκαιρία να ξαναβάλει στο ματς «Αετούς» στο 81’, όμως έχασε την ισορροπία του σε εκτέλεση πέναλτι και η μπάλα έφυγε άουτ.
Ο Ολυμπιακός είναι στην 24η θέση. Αυτό σημαίνει ότι προκρίνεται μόνο με νίκη επί του Άγιαξ στο Άμστερνταμ την επόμενη Τετάρτη.
CHAMPIONS LEAGUE – LEAGUE PHASE – 7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν)-Μπριζ (Βέλγιο) 1-4
(90'+2' Σαντιμπέκοφ - 2' Στάνκοβιτς, 38' Βανάκεν, 74' Βερμάντ, 85' Μέχελε)
Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία)-Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία) 3-1
(22',24' Χογκ, 58' Χάουγκε - 60' Τσερκί)
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Μονακό (Γαλλία) 6-1
(5', 26' Μπαπέ, 52' Μασταντουόνο, 55' αυτ. Κέρερ, 63' Βινίσιους, 80' Μπέλιγχαμ - 72' Τέζε)
Ίντερ (Ιταλία)-Άρσεναλ (Αγγλία) 1-3
(18' Σούσιτς - 10',31' Γκαμπριέλ Ζεσούς, 84' Γκιόκερες)
Βιγιαρεάλ (Ισπανία)-Άγιαξ (Ολλανδία) 1-2
(49' Ολουβασέγι - 61' Γκλουκ, 90' Εντβάρτσεν)
Τότεναμ (Αγγλία)-Ντόρτμουντ (Γερμανία) 2-0
(14' Ρομέρο, 37' Σολάνκε)
Σπόρτινγκ Λ. (Πορτογαλία)-Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία) 2-1
(74',90' Σουάρες - 79' Κβαρατσκέλια)
Ολυμπιακός (ΕΛΛΑΔΑ)-Λεβερκούζεν (Γερμανία) 2-0
(2' Κοστίνια, 45'+1 Ταρέμι)
Κοπεγχάγη (Δανία)-Νάπολι (Ιταλία) 1-1
(72' Λάρσον - 39' ΜακΤόμινεϊ)
Γαλατασαράι (Τουρκία)-Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία) 1-1
(20' αυτ. Γιορέντε - 4' Σιμεόνε)
Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν)-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης (Γερμανία) 3-2
(4',80' Ντουράν, 90'+4 Μουσταφαζάντα - 10' Ουζούν, 78' πέν. Σαϊμπι)
Τσέλσι (Αγγλία)-Πάφος (Κύπρος) 1-0
(78΄ Καϊσέδο)
Αταλάντα (Ιταλία)-Αθλέτικ Μπιλμπάο (Ισπανία) 2-3
(16' Σκαμάκα , 88΄ Κρίστοβιτς- 58' Γκουρουθέτα, 70' Σεράνο, 74΄ Ναβάρο)
Γιουβέντους (Ιταλία)-Μπενφίκα (Πορτογαλία) 2-0
(55΄ Τιράμ, 65΄ ΜακΚένι)
Σλάβια Πράγας (Τσεχία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)
(10' Κουσέι, 44' αυτ. Λεβαντόφσκι - 34',42' Φερμίν Λόπεθ, 63΄ Όλμο, 70΄ Λεβαντόφσκι)
Μαρσέιγ (Γαλλία)-Λίβερπουλ (Αγγλία) 0-3
(45'+1 Σομποσλάι, 72΄αυτ. Ρούλι, 90+3΄ Χάκπο)
Νιούκαστλ (Αγγλία)-Αϊντχόφεν (Ολλανδία) 3-0
(8' Ουϊσα, 30' Γκόρντον, 65΄ Μπαρνς)
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο) 2-0
(52΄,55΄πεν. Κέιν)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
- Άρσεναλ 21
- Μπάγερν Μονάχου 18
- Ρεάλ Μαδρίτης 15
- Λίβερπουλ 15
- Τότεναμ 14
- Παρί Σεν Ζερμέν 13
- Νιούκαστλ 13
- Τσέλσι 13
- Μπαρτσελόνα 13
- Σπόρτινγκ Λισαβόνας 13
- Μάντσεστερ Σίτι 13
- Ατλέτικο Μαδρίτης 13
- Αταλάντα 13
- Ίντερ 12
- Γιουβέντους 12
- Μπορούσια Ντόρτμουντ 11
- Γαλατασαράι 10
- Καραμπάχ 10
- Μαρσέιγ 9
- Λεβερκούζεν 9
- Μονακό 9
- Αϊντχόφεν (PSV) 8
- Αθλέτικ Μπιλμπάο 8
- Ολυμπιακός 8
- Νάπολι 8
- Κοπεγχάγη 8
- Κλαμπ Μπριζ 7
- Μπόντο/Γκλιμτ 6
- Μπενφίκα 6
- Πάφος 6
- Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ 6
- Άγιαξ 6
- Άιντραχτ Φρανκφούρτης 4
- Σλάβια Πράγας 3
- Βιγιαρεάλ 1
- Καϊράτ Αλμάτι 1