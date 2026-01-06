Πότε «ανοίγει» το Τριώδιο 2026: Πότε είναι η Κυριακή της Αποκριάς
Όλες οι αργίες του 2026
Αντίστροφα μετρά πλέον μετά την έλευση του νέου έτους ο χρόνος για να ανοίξει το Τριώδιο και να γιορτάσουμε τις Απόκριες, πριν το Πάσχα.
Το Τριώδιο φέτος ανοίγει την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2026, που είναι γνωστή και ως Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου.
Η Τσικνοπέμπτη 2026 είναι στις 12 Φεβρουαρίου 2026, ενώ η Καθαρά Δευτέρα είναι στις 26 Φεβρουαρίου.
Μετά την Καθαρά Δευτέρα, έρχεται το Πάσχα που θα γιορταστεί την Κυριακή 12 Απριλίου.
- Πρωτοχρονιά: 1 Ιανουαρίου 2026
- Θεοφάνια: Τρίτη 6 Ιανουαρίου 2026
- Καθαρά Δευτέρα: Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026 (τριήμερο)
- Εθνική Επέτειος: Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026
- Πάσχα: Κυριακή 12 Απριλίου 2026
- Δευτέρα του Πάσχα: Δευτέρα 13 Απριλίου 2026
- Πρωτομαγιά: Παρασκευή 1 Μαΐου 2026 (τριήμερο)
- Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 1 Ιουνίου 2026 (τριήμερο)
- Κοίμηση της Θεοτόκου: Σάββατο 15 Αυγούστου 2026
- 28η Οκτωβρίου 2026: Τετάρτη
- Χριστούγεννα 2026: Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου
