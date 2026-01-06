Πότε «ανοίγει» το Τριώδιο 2026: Πότε είναι η Κυριακή της Αποκριάς

Οnsports Τeam

Αντίστροφα μετρά πλέον μετά την έλευση του νέου έτους ο χρόνος για να ανοίξει το Τριώδιο και να γιορτάσουμε τις Απόκριες, πριν το Πάσχα.

Το Τριώδιο φέτος ανοίγει την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2026, που είναι γνωστή και ως Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου.

Η Τσικνοπέμπτη 2026 είναι στις 12 Φεβρουαρίου 2026, ενώ η Καθαρά Δευτέρα είναι στις 26 Φεβρουαρίου.

Μετά την Καθαρά Δευτέρα, έρχεται το Πάσχα που θα γιορταστεί την Κυριακή 12 Απριλίου.

Όλες οι αργίες του 2026

Πρωτοχρονιά: 1 Ιανουαρίου 2026

Θεοφάνια: Τρίτη 6 Ιανουαρίου 2026

Καθαρά Δευτέρα: Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026 (τριήμερο)

Εθνική Επέτειος: Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026

Πάσχα: Κυριακή 12 Απριλίου 2026

Δευτέρα του Πάσχα: Δευτέρα 13 Απριλίου 2026

Πρωτομαγιά: Παρασκευή 1 Μαΐου 2026 (τριήμερο)

Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 1 Ιουνίου 2026 (τριήμερο)

Κοίμηση της Θεοτόκου: Σάββατο 15 Αυγούστου 2026

28η Οκτωβρίου 2026: Τετάρτη

Χριστούγεννα 2026: Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου

Πηγή: Newsbomb.gr