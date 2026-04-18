Άναψε «φωτιές» ο Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Δεν μου αρέσει το Λος Άντζελες, ωραία πόλη το Μαϊάμι»

Ο «Greek Freak» μίλησε στο podcast του Γκόραν Ντράγκιτς και εκεί αναφέρθηκε σε δύο πόλεις των οποίων οι ομάδες έχουν συνδεθεί με το όνομά του για μελλοντική συνεργασία.

Είναι γνωστό πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπι πιθανότατα θα αφήσει τους Μιλγουόκι Μπακς σε λίγο καιρό. Τα «ελάφια» έμειναν εκτός πλέι οφ, οι σχέσεις του «Greek Freak» με την ομάδα του Ουισκόνσιν δεν είναι στα καλύτερά τους και το καλοκαίρι η ανταλλαγή είναι το πιθανότερο σενάριο.

Ο διεθνής σούπερ σταρ φιλοξενήθηκε στο Podcast του Γκόραν Ντράγκιτς. Πάνω στην συζήτηση, εμμέσως πλην σαφώς, ουσιαστικά «ψαλίδισε» τις ελπίδες των Λος Άντζελες Λέικερς που έχουν ακουστεί ως ενδιαφερόμενοι. Δεν έκανε το ίδιο όμως, με τους Μαϊάμι Χιτ.

«Θεωρώ το Λος Άντζελες ρηχό. Δεν μου αρέσει το Λος Άντζελες», είπε ο Αντετοκούνμπο για την πόλη των «αγγέλων». Δείχνοντας πως η μετακόμισή του εκεί είναι δύσκολη.

Αντίθετα, όταν μίλησε για το Μαϊάμι είπε στον παλαίμαχο Σλοβένο: «Το Μαϊάμι δεν είναι άσχημο μέρος. Είναι πανέμορφη πόλη, πανέμορφη πόλη».