Άναψε «φωτιές» ο Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Δεν μου αρέσει το Λος Άντζελες, ωραία πόλη το Μαϊάμι»
Onsports Team 18 Απριλίου 2026, 23:11
NBA

Ο «Greek Freak» μίλησε στο podcast του Γκόραν Ντράγκιτς και εκεί αναφέρθηκε σε δύο πόλεις των οποίων οι ομάδες έχουν συνδεθεί με το όνομά του για μελλοντική συνεργασία.

Είναι γνωστό πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπι πιθανότατα θα αφήσει τους Μιλγουόκι Μπακς σε λίγο καιρό. Τα «ελάφια» έμειναν εκτός πλέι οφ, οι σχέσεις του «Greek Freak» με την ομάδα του Ουισκόνσιν δεν είναι στα καλύτερά τους και το καλοκαίρι η ανταλλαγή είναι το πιθανότερο σενάριο.

Ο διεθνής σούπερ σταρ φιλοξενήθηκε στο Podcast του Γκόραν Ντράγκιτς. Πάνω στην συζήτηση, εμμέσως πλην σαφώς, ουσιαστικά «ψαλίδισε» τις ελπίδες των Λος Άντζελες Λέικερς που έχουν ακουστεί ως ενδιαφερόμενοι. Δεν έκανε το ίδιο όμως, με τους Μαϊάμι Χιτ.

«Θεωρώ το Λος Άντζελες ρηχό. Δεν μου αρέσει το Λος Άντζελες», είπε ο Αντετοκούνμπο για την πόλη των «αγγέλων». Δείχνοντας πως η μετακόμισή του εκεί είναι δύσκολη.

Αντίθετα, όταν μίλησε για το Μαϊάμι είπε στον παλαίμαχο Σλοβένο: «Το Μαϊάμι δεν είναι άσχημο μέρος. Είναι πανέμορφη πόλη, πανέμορφη πόλη».



Ροή ειδήσεων

BASKET LEAGUE
Σάκοτα: «Πολύ σημαντικό το ματς με τον Πανιώνιο και για τους δύο»
49 λεπτά πριν Σάκοτα: «Πολύ σημαντικό το ματς με τον Πανιώνιο και για τους δύο»
NBA
Άναψε «φωτιές» ο Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Δεν μου αρέσει το Λος Άντζελες, ωραία πόλη το Μαϊάμι»
1 ώρα πριν Άναψε «φωτιές» ο Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Δεν μου αρέσει το Λος Άντζελες, ωραία πόλη το Μαϊάμι»
ΣΠΟΡ
Volley League: Πάρτι… τίτλου ο Παναθηναϊκός, 3-1 τον ΠΑΟΚ στο Μετς
2 ώρες πριν Volley League: Πάρτι… τίτλου ο Παναθηναϊκός, 3-1 τον ΠΑΟΚ στο Μετς
SUPER LEAGUE
Μπέος για Λανουά: «Ήρθε η ώρα να μας αδειάσεις τη γωνιά
2 ώρες πριν Μπέος για Λανουά: «Ήρθε η ώρα να μας αδειάσεις τη γωνιά
Όλες οι ειδήσεις
