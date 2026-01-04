Βενεζουέλα: Φωτογραφίες από την παρακολούθηση της επιχείρησης σύλληψης του Μαδούρο

Onsports Team

Στις φωτογραφίες διακρίνεται ο Αμερικανός πρόεδρος δίπλα στον διευθυντή της CIA

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μοιράστηκε φωτογραφίες στον λογαριασμό του στο Truth Social που δείχνουν πώς παρακολούθησε τη στρατιωτική επιχείρηση το πρωί του Σαββάτου (03/01) στη Βενεζουέλα, για τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο.

Στις φωτογραφίες διακρίνεται ο Αμερικανός πρόεδρος δίπλα στον διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ, τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Δείτε τις εικόνες: