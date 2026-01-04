Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Βενεζουέλα: Φωτογραφίες από την παρακολούθηση της επιχείρησης σύλληψης του Μαδούρο
Onsports Team 04 Ιανουαρίου 2026, 05:02
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Βενεζουέλα: Φωτογραφίες από την παρακολούθηση της επιχείρησης σύλληψης του Μαδούρο

Στις φωτογραφίες διακρίνεται ο Αμερικανός πρόεδρος δίπλα στον διευθυντή της CIA

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μοιράστηκε φωτογραφίες στον λογαριασμό του στο Truth Social που δείχνουν πώς παρακολούθησε τη στρατιωτική επιχείρηση το πρωί του Σαββάτου (03/01) στη Βενεζουέλα, για τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο.

Στις φωτογραφίες διακρίνεται ο Αμερικανός πρόεδρος δίπλα στον διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ, τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Δείτε τις εικόνες:

Ντόναλντ Τραμπ: Φωτογραφίες από την παρακολούθηση της επιχείρησης σύλληψης του ΜαδούροΝτόναλντ Τραμπ: Φωτογραφίες από την παρακολούθηση της επιχείρησης σύλληψης του ΜαδούροΝτόναλντ Τραμπ: Φωτογραφίες από την παρακολούθηση της επιχείρησης σύλληψης του ΜαδούροΝτόναλντ Τραμπ: Φωτογραφίες από την παρακολούθηση της επιχείρησης σύλληψης του Μαδούρο



Ροή ειδήσεων

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Βενεζουέλα: Φωτογραφίες από την παρακολούθηση της επιχείρησης σύλληψης του Μαδούρο
1 ώρα πριν Βενεζουέλα: Φωτογραφίες από την παρακολούθηση της επιχείρησης σύλληψης του Μαδούρο
ΜΠΑΣΚΕΤ
Μπάσκετ Γυναικών: Αποτελέσματα και βαθμολογία
4 ώρες πριν Μπάσκετ Γυναικών: Αποτελέσματα και βαθμολογία
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: Η… σπαζοκεφαλιά για την επίθεση των «πράσινων»
6 ώρες πριν Παναθηναϊκός: Η… σπαζοκεφαλιά για την επίθεση των «πράσινων»
BASKET LEAGUE
Ταλαιπωρία για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ – Ακυρώθηκε η πτήση επιστροφής από Μύκονο
7 ώρες πριν Ταλαιπωρία για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ – Ακυρώθηκε η πτήση επιστροφής από Μύκονο
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved