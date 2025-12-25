Εορταστικό ωράριο σούπερ μάρκετ: Ποια θα είναι ανοιχτά ανήμερα τα Χριστούγεννα
Αναλυτικά το εορταστικό ωράριο των σούπερ μάρκετ έως τις 2 Ιανουαρίου
Κλειστά θα παραμείνουν την Πέμπτη 25 και την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου τα σούπερ μάρκετ, όπως και όλα τα εμπορικά καταστήματα λόγω επίσημης αργίας.
Αναλυτικά:
- Πέμπτη 25/12 & Παρασκευή 26/12: Αργία
- Σάββατο 27/12: 09:00 – 18:00
- Κυριακή 28/12: 11:00 – 18:00
- Δευτέρα 29/12 και Τρίτη 30/12: 09:00 – 21:00
- Τετάρτη 31/12: 09:00 – 18:00
Χριστούγεννα: Ποια σούπερ μάρκετ θα είναι ανοιχτά
Αν και όλες οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ στη χώρα θα παραμείνουν κλειστές, ανοιχτά θα είναι τα εξής μαγαζιά:
- Επιλεκτικά AB Shop & Go με ωράριο λειτουργίας 08:00 - 21:00
- Επιλεκτικά Ok Anytime Markets με ωράριο λειτουργίας 08:00 - 23:00
- Επιλεκτικά MyMarketlocal με ωράριο λειτουργίας 09:00 - 23:00