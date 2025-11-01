Ομάδες

Λαύριο: Χειροπέδες σε προπονητή βόλεϊ για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης αθλήτριας
01 Νοεμβρίου 2025
Ο εφιάλτης του 17χρονου κοριτσιού ξεκίνησε στα τέλη του 2024

Προπονητής βόλεϊ κατηγορείται για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης αθλήτριας στο Λαύριο.

Ο 71χρονος προπονητής συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων (ΤΔΕΕ) Λαυρεωτικής για κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγεια κατ' εξακολούθηση.

Ο εφιάλτης του 17χρονου κοριτσιού ξεκίνησε στα τέλη του 2024 και διήρκεσε μέχρι και τους πρώτους μήνες του 2025, οπότε η κοπέλα δεν άντεξε και μίλησε στους δικούς της, οι οποίοι προχώρησαν σε καταγγελία στην ΕΛ.ΑΣ.

Σε βάρος του 71χρονου σχηματίστηκε δικογραφία και εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης που έγινε το πρωί της Παρασκευής (31/8) και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.



