Τέλη Κυκλοφορίας 2026: Αυτά θα πληρώσουμε φέτος - Πότε θα αναρτηθούν

Το χέρι στην... τσέπη θα κληθούν να βάλουν εκατομμύρια οδηγοί και ιδιοκτήτες ΙΧ

Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανακοίνωσε ότι τα Τέλη Κυκλοφορίας για το 2026 θα παραμείνουν αμετάβλητα, δίνοντας χρόνο για περαιτέρω εξέταση των προτάσεων της Ειδικής Επιτροπής που είχε συσταθεί για το θέμα.

Η απόφαση αυτή αποφεύγει βιαστικές αλλαγές και καθυστερήσεις στην ανάρτηση των τελών, που αναμένεται να γίνει στα τέλη Οκτωβρίου ή αρχές Νοεμβρίου.

Αμετάβλητα τα Τέλη Κυκλοφορίας 2026 – Χρονοδιάγραμμα και προθεσμίες

Οι ιδιοκτήτες οχημάτων θα έχουν τη δυνατότητα να καταβάλουν τα Τέλη Κυκλοφορίας έως την Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 2025.

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου επέλεξε να μην υιοθετήσει αλλαγές στα τέλη για το επόμενο έτος, αποφεύγοντας έτσι την αναστάτωση που θα προκαλούσε η αναπροσαρμογή των ηλεκτρονικών συστημάτων χρέωσης.

Νέο καθεστώς χρεώσεων για εκπρόθεσμες πληρωμές

Για το 2026 διατηρείται η σημαντική αλλαγή στην πολιτική καθυστερημένης εξόφλησης των τελών: οι δωρεάν παρατάσεις καταργούνται και πλέον εφαρμόζεται κλιμακωτό πρόστιμο.

Συγκεκριμένα, για πληρωμές που πραγματοποιούνται τον Ιανουάριο του έτους, επιβάλλεται πρόστιμο 25%, ενώ για τον Φεβρουάριο το πρόστιμο ανέρχεται σε 50%. Μετά από δύο μήνες εκπρόθεσμης καταβολής ή μη πληρωμής, το πρόστιμο ισούται με το διπλάσιο των Τελών Κυκλοφορίας.

Παραδείγματα αυξήσεων λόγω εκπρόθεσμης εξόφλησης

Για παράδειγμα, ιδιοκτήτης αυτοκινήτου με ετήσια τέλη300 ευρώ θα πληρώσει375 ευρώ αν εξοφλήσει τον Ιανουάριο,450 ευρώ τον Φεβρουάριο και 600 ευρώ αν καθυστερήσει μέχρι τον Μάρτιο. Παρόμοια κλιμάκωση ισχύει και για άλλα ποσά, με το πρόστιμο να αυξάνεται σημαντικά όσο η καθυστέρηση μεγαλώνει.

Ακινησία οχημάτων και προθεσμίες

Η δήλωση προσωρινής ακινησίας χωρίς καταβολή τελών για το 2026 πρέπει να γίνει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Μετά την ημερομηνία αυτή, θα βεβαιώνονται τα διπλάσια τέλη μέσω του Taxisnet.

Σε περίπτωση παράνομης κυκλοφορίας οχήματος σε καθεστώς ακινησίας, προβλέπεται πρόστιμο10.000 ευρώ, το οποίο σε επανάληψη τριπλασιάζεται και συνοδεύεται από αφαίρεση διπλώματος για τρία χρόνια.

Πώς θα εκτυπωθούν και πληρωθούν τα Τέλη Κυκλοφορίας

Τα ειδοποιητήρια θα περιλαμβάνουν QR Code για εύκολη πληρωμή μέσω mobile banking ή αυτόματων μηχανημάτων.

Η ΑΑΔΕ προτείνει τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την αποφυγή φυσικών επισκέψεων σε τράπεζες ή ταχυδρομεία. Οι ιδιοκτήτες οχημάτων θα μπορούν να εκτυπώσουν τα ειδοποιητήρια μέσω της ιστοσελίδας της ΑΑΔΕ ή της ΓΓΠΣ.

Κατηγορίες απαλλαγών και μειώσεις στα Τέλη Κυκλοφορίας

Απαλλαγές δικαιούνται ανάπηροι με συγκεκριμένα ποσοστά αναπηρίας, ανήλικοι ανάπηροι και ορισμένες ειδικές κατηγορίες, όπως ανάπηροι πολέμου και αγωνιστές.

Οι απαλλαγές χορηγούνται μόνο με επίσημη απόφαση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. και αφορούν ένα όχημα ανά δικαιούχο. Επίσης, τα Τέλη Κυκλοφορίας υπολογίζονται με βάση την πρώτη άδεια κυκλοφορίας, τον κυβισμό του κινητήρα και τις εκπομπές CO2, με πέντε κατηγορίες τιμολόγησης.

Νέα ρύθμιση για άρση ακινησίας με μειωμένα τέλη

Από την 1η Απριλίου κάθε έτους, ο ιδιοκτήτης μπορεί να άρει την ακινησία του οχήματος μία φορά με αναλογική καταβολή των τελών για τους μήνες που απομένουν μέχρι το τέλος του έτους. Η πληρωμή πρέπει να γίνει πριν την άρση της ακινησίας, ενώ χρονικό διάστημα μικρότερο του ενός μήνα θεωρείται πλήρης μήνας.

Συνολικά, η διατήρηση σταθερών Τελών Κυκλοφορίας για το 2026, σε συνδυασμό με τα νέα πρόστιμα για εκπρόθεσμες πληρωμές και τις αλλαγές στην ακινησία, σηματοδοτούν μια προσπάθεια ισορροπίας ανάμεσα στη διευκόλυνση των πολιτών και τη βελτίωση της είσπραξης δημοσίων εσόδων.

Οι κάτοχοι οχημάτων καλούνται να ενημερωθούν εγκαίρως και να προγραμματίσουν τις πληρωμές τους, αποφεύγοντας επιβαρύνσεις και πρόστιμα.

Σε ό,τι αφορά τις τιμές που ισχύουν για κάθε όχημα να θυμίσουμε ότι διαμορφώνονται ως εξής:

Ταξινόμηση 1.1.2021 έως σήμερα

0-122 κυβικά: 0 ευρώ

123-139 εκπομπές C02: 0,64 ευρώ / γραμ.

140-166 εκπομπές C02: 0,70 ευρώ / γραμ.

167- 208 εκπομπές C02: 0,85 ευρώ / γραμ.

209-224 εκπομπές C02: 1,87 ευρώ / γραμ.

225-240 εκπομπές C02: 2,20 ευρώ / γραμ.

241-260 εκπομπές C02: 2,50 ευρώ / γραμ.

261-280 εκπομπές C02: 2,70 ευρώ / γραμ.

281 εκπομπές C02 και άνω: 2,85 ευρώ / γραμ.

Ταξινόμηση 1.11.2010 – 31.12.2020

0-90 εκπομπές C02: 0 ευρώ

91-100 εκπομπές C02: 0,90 ευρώ / γραμ.

101-120 εκπομπές C02: 0,98 ευρώ / γραμ.

121-140 εκπομπές C02: 1,20 ευρώ / γραμ.

141-160 εκπομπές C02: 1,85 ευρώ / γραμ.

161-180 εκπομπές C02: 2,45 ευρώ / γραμ.

181-200 εκπομπές C02: 2,78 ευρώ / γραμ.

201-250 εκπομπές C02: 3,05 ευρώ / γραμ.

251 εκπομπές C02 και άνω: 3,72 ευρώ / γραμ.

Ταξινόμηση 1.1.2006 – 31.10.2010

0 -300 κυβικά: 22 ευρώ

301-785 κυβικά: 55 ευρώ

786-1.071 κυβικά: 120 ευρώ

1.072-1.357 κυβικά: 135 ευρώ

1.358 -1.548 κυβικά: 255 ευρώ

1.549-1.738 κυβικά: 280 ευρώ

1.739-1.928 κυβικά: 320 ευρώ

1.929-2.357 κυβικά: 690 ευρώ

2.358-3.000 κυβικά: 920 ευρώ

3.001-4.000 κυβικά: 1.150 ευρώ

4.001 κυβικά και άνω: 1.380 ευρώ

Ταξινόμηση 1.1.2001 – 31.12.2005

0 -300 κυβικά: 22 ευρώ

301-785 κυβικά: 55 ευρώ

786-1.071 κυβικά: 120 ευρώ

1.072-1.357 κυβικά: 135 ευρώ

1.358 -1.548 κυβικά: 240 ευρώ

1.549-1.738 κυβικά: 265 ευρώ

1.739-1.928 κυβικά: 300 ευρώ

1.929-2.357 κυβικά: 630 ευρώ

2.358-3.000 κυβικά: 840 ευρώ

3.001-4.000 κυβικά: 1.050 ευρώ

4.001 κυβικά και άνω: 1.260 ευρώ

Ταξινόμηση έως 31.12.2000

0 -300 κυβικά: 22 ευρώ

301-785 κυβικά: 55 ευρώ

786-1.071 κυβικά: 120 ευρώ

1.072-1.357 κυβικά: 135 ευρώ

1.358 -1.548 κυβικά: 225 ευρώ

1.549-1.738 κυβικά: 250 ευρώ

1.739-1.928 κυβικά: 280 ευρώ

1.929-2.357 κυβικά: 615 ευρώ

2.358-3.000 κυβικά: 820 ευρώ

3.001-4.000 κυβικά: 1.025 ευρώ

4.001 κυβικά και άνω: 1.230 ευρώ