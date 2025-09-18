RE:KRETE Festival 2025 - Ενετικό Λιμάνι Ηρακλείου

Onsports Team

Το RE:KRETE Festival επιστρέφει σε νέα μορφή , πιο ώριμο και πιο δυναμικό από ποτέ. Μετά την πρεμιέρα, τον περασμένο Μάρτιο στον Ψηλορείτη (Οροπέδιο Νίδας), το φεστιβάλ που γεφυρώνει την κρητική παράδοση με την ηλεκτρονική σκηνή, μεταφέρεται αυτή τη φορά στο εμβληματικό Ενετικό Λιμάνι Ηρακλείου (έναντι Φρούριο Κούλε), για δύο νύχτες γεμάτες μουσική, φως και ενέργεια.

Η φιλοσοφία του φεστιβάλ

Το RE:KRETE Festival αποτελεί έναν ζωντανό πολιτιστικό διάλογο:

Η κρητική μουσική και τα παραδοσιακά ακούσματα συναντούν τον κόσμο της ηλεκτρονική μουσικής, δημιουργώντας μια πρωτόγνωρη εμπειρία που τιμά τις ρίζες και κοιτάζει προς το μέλλον.

Line-up 2025

Day 01 – Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου

Maximal (DJ Set) , Nandra (Live) , Antonis Martsakis (Live) , Anthony × Toli Miller (DJ Set) , Giannis Linardakis (Live) , Frankie Lluc (DJ Set)

Day 02 – Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου

Maximal (DJ Set) , Symposis prs. Headie (DJ Set) , Angelos Maragakis (Live) ,Grigoris Samolis (Live) , Hercle prs. Victor Mar (DJ Set) , Technoloco prs. Keffy (DJ Set)

Η εμπειρία

Το RE:KRETE Festival δεν είναι μόνο μουσική, είναι μια ολόκληρη εμπειρία.

Η σκηνή στήνεται με πιθάρια και στοιχεία εμπνευσμένα από τον μινωικό πολιτισμό, δίνοντας στο λιμάνι μια αύρα που συνδέει το παρελθόν με το παρόν. Οι γεύσεις της Κρήτης συναντούν το street food: αντικριστό, γαμοπίλαφο, μακαρόνια με ανθότυρο και άλλες εκπλήξεις περιμένουν να τις δοκιμάσεις. Και για όσους θέλουν κάτι περισσότερο, ένα διαδραστικό εργαστήριο θα δίνει τη δυνατότητα στους επισκέπτες να δημιουργήσουν το δικό τους μινωικό αγγείο και να πάρουν μαζί τους ένα κομμάτι αυτής της γιορτής.

Το φεστιβάλ πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης.

Χρυσοί Χορηγοί της διοργάνωσης είναι η Minoan Lines και ο Όμιλος Motor Oil, που στηρίζουν έμπρακτα ένα φεστιβάλ το οποίο αναδεικνύει την ταυτότητα της Κρήτης και τη συνδέει με τη σύγχρονη δημιουργικότητα.

Στο πλευρό μας βρίσκονται επίσης οι χορηγοί: Αθηναϊκή Ζυθοποιία, Βίκος, Krivek, Phaea Resorts, Kopidakis Wood Creations, ΚΤΕΛ Ηρακλείου–Λασιθίου, Red Bull.

Μέγας χορηγός επικοινωνίας είναι η DPG Digital Media Group, ενώ χορηγοί επικοινωνίας είναι τα μέσα Creta, Creta24 και ΣΚΑΪ Κρήτης 92.1.

Πρακτικές Πληροφορίες:

Κυριακή 28 & Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025 Ώρες: 17:00 – 23:30 , Ενετικό Λιμάνι Ηρακλείου Προπώληση εισιτηρίων: more.com ( https://www.more.com/gr-el/tickets/music/festival/rekrete-festival-enetiko-limani/ )

Κρατήσεις τραπεζιών Arena & Backstage: ‪+30 697 657 0186