Ταϊλάνδη: Πώς τα λιοντάρια κατασπάραξαν τον φύλακα του ζωολογικού κήπου - Ανατριχιαστικές μαρτυρίες

Onsports Team

Ο άτυχος άνδρας εργαζόταν στον ζωολογικό κήπο από το 2019, ενώ είχε εμπειρία 30 ετών με τα άγρια ζώα

Σκηνές τρόμου και πανικού έζησαν οι επισκέπτες ενός ζωολογικού πάρκου στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης, όταν ο φύλακας «φαγώθηκε ζωντανός» από μια ομάδα λιονταριών σε μια τρομακτική επίθεση.

Ο Jian Rangkasamee δέχθηκε επίθεση από την αγέλη στο Safari World στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης, όταν φέρεται να βγήκε από το τζιπ του για να καθαρίσει τα σκουπίδια από το έδαφος στον ανοιχτό περίβολο.

Τα θηρία χτύπησαν τον 59χρονο λίγες στιγμές αφότου έφυγε από το όχημά του και τον κάρφωσαν στο πάτωμα.

Μάρτυρες ισχυρίζονται ότι η αγέλη στη συνέχεια έφαγε τη σάρκα του στη φρικτή επίθεση, ενώ οι οδυνηρές εικόνες δείχνουν τα άκρα του Jian να προεξέχουν κάτω από το σώμα τους.

Η επίθεση ήταν τόσο βάναυση, που τα λιοντάρια μάσησαν μέχρι το κόκκαλο και άφησαν πίσω τους μια τεράστια λακκούβα αίματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πανικόβλητοι επισκέπτες ακούστηκαν να ουρλιάζουν αβοήθητοι εν μέσω της τραυματικής δοκιμασίας.

Άλλοι εργαζόμενοι στον ζωολογικό κήπο προσπάθησαν να τρομάξουν τα αρπακτικά της υποσαχάριας Αφρικής χτυπώντας τις κόρνες τους, αλλά οι προσπάθειές τους ήταν μάταιες.

Σύντομα έγινε φανερό ότι ο Jian ήταν απίθανο να επιβιώσει από την επίθεση.

Το προσωπικό κατάφερε τελικά να διώξει τα λιοντάρια όταν μπήκαν στον περίβολο με όπλα.

Ο ζωολογικός κήπος έκλεισε αμέσως την περιοχή διέλευσης του πάρκου, ενώ τα λείψανα του Jian υποβλήθηκαν σε ακτινογραφία σε κοντινό νοσοκομείο.

Οι γιατροί είπαν ότι υπέστη πολλά κατάγματα και ότι «το μεγαλύτερο μέρος της σάρκας του ήταν κατεστραμμένο ή έλειπε».

Ο καθηγητής Tavatchai Kanchanarin, ένας γιατρός που είδε την οδυνηρή επίθεση, είπε ότι το πρώτο λιοντάρι ήταν «περίπου 30 πόδια μακριά» προτού «πλησιάσει αργά και αρπάξει τον φύλακα του ζωολογικού κήπου από πίσω, σέρνοντάς τον στο έδαφος και δαγκώνοντάς τον».

«Τρία ή τέσσερα άλλα λιοντάρια στη συνέχεια συμμετείχαν στο δάγκωμα του φύλακα του ζωολογικού κήπου», είπε, προσθέτοντας ότι αρχικά πίστευε ότι τα λιοντάρια έπαιζαν, αναφέρει η New York Post.

Το Safari World έκλεισε και οι αξιωματούχοι εξετάζουν το ενδεχόμενο ευθανασίας των λιονταριών.

Το περιστατικό διερευνάται επίσης από την τοπική αστυνομία και το Τμήμα Εθνικών Πάρκων της Ταϊλάνδης, το οποίο είναι υπεύθυνο για τους ζωολογικούς κήπους της χώρας.

Ο άτυχος φύλακας είχε δουλέψει με ζώα για τουλάχιστον τρεις δεκαετίες και εργαζόταν στον ζωολογικό κήπο της Μπανγκόκ από το 2019.

Η επίθεση έρχεται επίσης καθώς οι υπάλληλοι του πάρκου φέρεται να είπαν ότι υπάρχουν κανόνες που απαγορεύουν τόσο στους επισκέπτες όσο και στους υπαλλήλους να εγκαταλείπουν τα οχήματά τους για να είναι όλοι ασφαλείς.