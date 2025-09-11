Συναγερμός για τα Labubu: Ανακαλούνται χιλιάδες που πουλήθηκαν από το Shein!

Onsports Team

Τα κουκλάκια LABUBU, τα οποία έχουν κερδίσει μεγάλη δημοτικότητα στους καταναλωτές, βρέθηκαν στο επίκεντρο προειδοποιήσεων για θέματα ασφαλείας. Το ευρωπαϊκό σύστημα RAPEX και οι αρμόδιες αρχές εξέδωσαν ενημέρωση ανάκλησης, προειδοποιώντας το κοινό να είναι προσεκτικό ώστε να μην πέσει θύμα απάτης ή κινδύνου.

Σύμφωνα με την επίσημη ευρωπαϊκή ανακοίνωση που εστάλη από τις πολωνικές αρχές, αφορά το κουκλάκι LABUBU της μάρκας POP MART που πωλείται διαδικτυακά μέσω της SHEIN, με αριθμό αναγνώρισης sl25052867322313202. Η ανάκληση σχετίζεται με το γεγονός ότι πρόκειται για πλαστό προϊόν κινεζικής προέλευσης, το οποίο δεν πληροί τα πρότυπα ασφάλειας παιχνιδιών.

Έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν έδειξαν ότι μικρά μέρη του κουκλακιού, όπως ο μεταλλικός κρίκος και το δεξί χέρι, μπορούν εύκολα να αποσπαστούν. Αυτό δημιουργεί σοβαρό κίνδυνο πνιγμού, καθώς ένα μικρό παιδί θα μπορούσε να βάλει αυτά τα κομμάτια στο στόμα του. Επιπλέον, το προϊόν δεν συμμορφώνεται με την ευρωπαϊκή οδηγία για την ασφάλεια των παιχνιδιών ούτε με το πρότυπο EN 71-1, που καθορίζει τα βασικά κριτήρια ασφαλείας για τα παιδικά παιχνίδια.

Η ανάκληση συνοδεύεται και από μέτρα απαγόρευσης εισαγωγής αυτών των προϊόντων από τα σύνορα, ώστε να μην κυκλοφορήσουν στην αγορά. Οι καταναλωτές καλούνται να ελέγξουν αν έχουν αγοράσει το συγκεκριμένο κουκλάκι και να ακολουθήσουν τις οδηγίες επιστροφής ή καταστροφής που παρέχονται από τους αρμόδιους φορείς.