ΟΠΕΚΕΠΕ: «Καζάνι που βράζει» η Κρήτη - «Μπαράζ» ειδοποίησεων για δέσμευση περιουσιακών στοιχείων

Onsports Team

Σωρηδόν καταφτάνουν οι ειδοποίησεις σε πολλές περιοχές και χωριά της Κρήτης που ζητούν πίσω τα χρήματα από τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive.gr, ήδη από την Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου φτάνουν μαζικά τα μπιλιετάκια από τις οικονομικές αρχές, με τα οποία ζητούνται χρηματικά ποσά και δεσμεύονται περιουσιακά στοιχεία ελεγχόμενων, παραγωγών και μη, που στα ΑΦΜ τους βρέθηκαν κοινοτικές επιδοτήσεις, οι οποίες δεν μπορούν - βάσει χαρτιών - να αιτιολογηθούν.

Κι ενώ από τις μέχρι πρόσφατα πληροφορίες ήταν γνωστό πως σε αρκετούς από την περιοχή υπήρχαν στους λογαριασμούς τους υπερβολικά μεγάλα ποσά, που δεν μπορούν να δικαιολογηθούν, το πρόβλημα φαίνεται να είναι αρκετά μεγαλύτερο, καθώς τα ειδοποιητήρια φαίνεται πως δεν είναι δεκάδες αλλά εκατοντάδες.

Το βαρύ κλίμα στην ευρύτερη περιοχή - σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες- αποτυπώνεται και σε μια άτυπη συνάντηση παραγόντων χωριών της περιοχής που έγινε προ ημερών, στην οποία κυριάρχησε το δύσκολο κλίμα από το μπαράζ με τα ειδοποιητήρια στην περιοχή που έχει μετατρέψει την κοινωνία σε καζάνι που βράζει.

Εκεί μπήκε το ζήτημα να υπάρξει μια πολιτική παρέμβαση καθώς θεωρούν πως και πάλι - με αφορμή τον ΟΠΕΚΕΠΕ - έχει στοχοποιηθεί μια ολόκληρη περιοχή, και μπαίνουν άδικα όλοι στο ίδιο καυτό καζάνι.

Όπως υποστηρίζουν, κάποιοι με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ξαναβάζουν στο κάδρο την περιοχή, δημιουργώντας ένα ασφυκτικό κλίμα φόβου και απόγνωσης ακόμα και για εκείνους που δεν έχουν να φοβηθούν τίποτε!