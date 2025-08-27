Ομάδες

Οπαδικό επεισόδιο στην Καλαμαριά: Ανθρωποκυνηγητό για τους δράστες – Θα «μιλήσουν» τα βίντεο
Onsports team 27 Αυγούστου 2025, 09:19
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οπαδικό επεισόδιο στην Καλαμαριά: Ανθρωποκυνηγητό για τους δράστες – Θα «μιλήσουν» τα βίντεο

Με γροθιές, λοστούς και κράνη επιτέθηκαν άγνωστοι σε 16χρονο, σε αιματηρή επίθεση με οπαδικά κίνητρα στην Καλαμαριά – Η Αστυνομία έχει «χτενίσει» την περιοχή και πλέον, εξετάζει το βιντεοληπτικό υλικό που συνέλεξε για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών

Ακόμη ένα τυφλό οπαδικό χτύπημα στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στην περιοχή της Καλαμαριάς.

Το επεισόδιο σημειώθηκε τη Δευτέρα (25/08) στις 16:20, επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 68, στην Καλαμαριά. Θύμα ήταν ένας ανήλικος 16 χρονών που περπατούσε στο πεζοδρόμιο και φορούσε μπλούζα ομάδας της πόλης.

Πάνω από 10 δίκυκλα είδαν τον 16χρονο με τη φανέλα, σταμάτησαν όλοι μαζί και του επιτέθηκαν για να του την αφαιρέσουν με τη βία. Σύμφωνα με μαρτυρίες, περίπου 10 άτομα χτύπησαν τον 16χρονο με γροθιές, λοστούς και κράνη μοτοσυκλέτας.

Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν ότι του έβγαλαν τη μπλούζα, αφού τον χτύπησαν αλλά δεν κατάφεραν να του την πάρουν. Ανέβηκαν στις μηχανές τους και εξαφανίστηκαν.

Ο 16χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες όπου λίγο αργότερα έλαβε εξιτήριο, ενώ ο εισαγγελέας διέταξε ιατροδικαστική εξέταση.

Θα «μιλήσουν» τα βίντεο

Το Τμήμα Αθλητικής Βίας της Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος έχει αναλάβει την υπόθεση. Τα στελέχη της Αστυνομίας έχουν στα «χέρια» τους βιντεοληπτικό υλικό, το οποίο θα εξεταστεί ενδελεχώς προκειμένου οι «νταήδες» να ταυτοποιηθούν, να εντοπιστούν και να συλληφθούν.



