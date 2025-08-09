Ομάδες

Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 14 Αυγούστου
Onsports Team 09 Αυγούστου 2025, 05:27
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 14 Αυγούστου

Η ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Συνολικά 50.761.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 54.846 δικαιούχους από τις 11 έως τις 14 Αυγούστου 2025 στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

στις 14 Αυγούστου, θα καταβληθούν 178.000 ευρώ σε 145 δικαιούχους για παροχές του πρώην ΟΑΕΕ (επιδόματα μητρότητας και ατυχημάτων, καθώς και για έξοδα κηδείας) καιαπό τις 11 έως τις 14 Αυγούστου, θα καταβληθούν 12.500.000 ευρώ σε 500 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

20.000.000 ευρώ σε 34.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

4.000.000 ευρώ σε 5.800 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,

12.000.000 ευρώ σε 11.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης,

2.000.000 ευρώ σε 3.400 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα και

83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».

 



