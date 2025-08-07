Πάτρα: Νέα απάτη με θύμα ηλικιωμένο με «επιστροφή φόρου» - Η λεία των επιτήδειων

Onsports Team

Το τέχνασμα που χρησιμοποίησαν οι επιτήδειοι για να εξαπατήσουν τον 79χρονο

Θύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε ένας 79χρονος στην Πάτρα, ο οποίος πείστηκε από άγνωστο δράστη ότι δικαιούται επιστροφή φόρου.

Σύμφωνα με την καταγγελία που υπέβαλε στις Αστυνομικές Αρχές, ο ηλικιωμένος δέχθηκε τηλεφώνημα από άνδρα που παρουσιάστηκε ως εκπρόσωπος δημόσιας υπηρεσίας. Ο δράστης κατάφερε να τον παραπλανήσει, πείθοντάς τον να αγοράσει 57 προπληρωμένες κάρτες, αξίας 100 ευρώ η καθεμία, με το πρόσχημα της διεκπεραίωσης της επιστροφής χρημάτων.

Ο 79χρονος, ακολουθώντας τις οδηγίες του απατεώνα, αποκάλυψε τους κωδικούς PIN των καρτών, με αποτέλεσμα να υποστεί οικονομική ζημιά ύψους 5.700 ευρώ.

Την υπόθεση ερευνά η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Πατρών.