Πώς το Athleisure Style έγινε η καθημερινότητα του σύγχρονου άντρα

Από τις ημέρες εκείνες που μεγάλωσες, ήξερες πως το εκτός γραφείου ντύσιμό σου -styling είναι ίσως πιο ορθό- αφορούσε δύο ξεχωριστές κατηγορίες . Είτε ήσουν ντυμένος για γυμναστήριο και αθλοπαιδιές ή απλώς ήσουν έτοιμος για έξω. Στο σήμερα όμως, τα πράγματα (τα όρια για την ακρίβεια) έχουν ξεπεραστεί, οι δύο αυτές κατηγορίες (athlete και leisure) έγιναν μία και πλέον την ξέρουμε ως athleisure.

Και προσοχή, δεν είναι απλώς μια τάση, αλλά το αποτέλεσμα της σύγχρονης τάξης των πραγμάτων και των ρυθμών που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος άντρας. Γρήγορα, πρακτικά και χωρίς διάθεση για περιττή ταλαιπωρία.

Τι είναι όμως αυτό που χαρακτηρίζει το σύγχρονο αντρικό στυλ, που τον κάνει να αφήνει σε δεύτερη μοίρα το αυθεντικό και πιο επίσημο Menswear; Ίσως γιατί το Athleisure είναι ένα style χωρίς περιορισμούς μεν, πάνω από όλα όμως με χαρακτήρα.











Άνεση χωρίς ενοχές

Δεν χρειάζεται να υποφέρεις για να δείχνεις καλά και αυτό δεν είναι υπερβολή. Το athleisure σου προσφέρει την άνεση φόρμας, αλλά και την casual αισθητική που δεν δίνει την εντύπωση του “μόλις σηκώθηκα από τον καναπέ”. Θες επιτέλους να νιώσεις άνετος -όχι χαλαρός-, και αυτό που φοράς είναι η προσωποποίηση της κατάστασής σου.

Joggers που κάθονται σωστά, hoodies με δομή, sneakers που τα φοράς όπου και αν βρίσκεσαι. Ένα style που μπορείς να το φορέσεις από τον καφέ με την παρέα, στο meeting για τη δουλειά (όχι στη συνέντευξη για δουλειά) ή ακόμα και για χαλαρό ποτό χωρίς να νιώθεις underdressed. Τι καλύτερο;

Το fitness έγινε τρόπος ζωής

Δεν είναι μόνο τα ρούχα που δείχνουν ότι το fitness πλέον έγινε κομμάτι της καθημερινότητάς σου, αλλά ολόκληρο το mindset πίσω από την επιλογή των ρούχων.

Ο άντρας του σήμερα δεν γυμνάζεται απλά, ζει μέσα σε αυτό. Θέλει ρούχα που ακολουθούν τον ρυθμό του, από το γραφείο στο γυμναστήριο και ό,τι ακολουθεί, χωρίς να χρειάζεται πολλές και βαρύγδουπες αλλαγές.

Το athleisure δεν σημαίνει ότι είσαι χαλαρός του τύπου «ξύνεσαι» αλλά ο εκείνος που πρέπει να είναι ευέλικτος ανά πάσα ώρα και στιγμή. Και στον δρόμο για να το πετύχεις, ο καλύτερός σου σύμμαχος, είναι η ίδια η ντουλάπα σου.

Minimal effort, maximum αποτέλεσμα

Εδώ που τα λέμε δεν χρειάζεται να το σκεφτείς και τόσο πολύ για να δημιουργήσεις κάτι το καλό. Συνήθως ένα καθαρό t-shirt, ένα structured hoodie και ένα δυνατό ζευγάρι sneakers αρκούν για να κάνουν τη δουλειά. Το look δείχνει προσεγμένο χωρίς να φαίνεται ότι προσπάθησες υπερβολικά.

Είναι όπως η γνώμη που έχουν συνήθως οι γυναίκες για το μαλλί σου. Αν δείχνεις έχεις βάλει πολύ effort (ζελέ, κεριά, ειδικά κομμωτήρια κλπ) δεν σε εκτιμούν όσο θα ήθελες. Έτσι και το ντύσιμό σου.

Οι μεγάλοι παίκτες άλλαξαν το παιχνίδι

Οι τάσεις για να γίνουν μόδες, χρειάζονται πάντα ένα μεγάλο σπρώξιμο και στην περίπτωση του Athleisure, τα μεγαλύτερα brands του styling έγιναν ένα με τη σύγχρονη αυτή τάση. Με λίγα λόγια, όταν τα μεγάλα brands ασχολήθηκαν σοβαρά με το athleisure style, τότε και αυτό έγινε μόδα

Και προσοχή, δεν μιλάμε μόνο για απλά αθλητικά brands, αλλά ακόμα και για τα πλέον premium υφάσματα, tailored γραμμές και collaborations που φλερτάρουν με high fashion. Το sporty δεν είναι πλέον casual, αλλά καθημερινό statement. Η πιο safe επιλογή που όμως δεν δείχνει ποτέ βαρετή.