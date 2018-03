Αυτά είναι τα σημάδια που δείχνουν πως μία γυναίκα είναι καλή στο σεξ, πριν καν το κάνετε

Επειδή στις μέρες μας τα πάντα είναι ρευστά και σχετικά και επειδή ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για τίποτα, ούτε καν για τον ίδιο σου τον εαυτό, είναι σχεδόν ακατόρθωτο να ξέρεις ή έστω να καταλάβεις πόσο καλή ή κακή είναι στο σεξ η γυναίκα που εδώ και ώρες κοιτάζεις, και το μόνο που θέλεις είναι να της ορμήσεις σαν… αίλουρος!

Και αν τελικά το μεταξύ σας είναι αποτυχία; Αν η τύπισσα αυτή είναι απ’ έξω κούκλα κι από μέσα… ας μην το συζητήσουμε καλύτερα; Κι αν απλά χάσεις το χρόνο σου αντί να πιεις ακόμα ένα ποτό με τους φίλους σου;

Μην αγχώνεσαι κι εμείς είμαστε εδώ. Παρόλο που το θέμα αυτό δε συμφέρει αρκετές, εμείς λέμε να σου αναλύσουμε κάποια βασικά σημάδια που θα σε βοηθήσουν να καταλάβεις αν η γυναίκα που έχεις μπροστά σου, είναι καλή στο σεξ.

1. Τρώει σχεδόν σαν εσένα: Φίλε μου, σε περίπτωση που δεις γυναίκα να κατασπαράζει το φαγητό της και φυσικά να το ευχαριστιέται, να είσαι σίγουρος ότι θα περάσεις πολύ καλά στο κρεβάτι μαζί της. Καλά δεν εννοούμε να ζει για να τρώει, γιατί αυτό θα έχει αντίκτυπο και στην εμφάνισή της - if you know what I mean - αλλά αν αντί για σαλάτα παραγγέλνει κανονικό φαγητό, τότε κάτι καλό έχει να σου δώσει.

2. Μπορεί να συζητήσει: ‘Ήρθε η ώρα να σου πούμε κάτι που ίσως σε σοκάρει: Πλέον οι χαζογκόμενες έχουν καταφέρει να καμουφλάρονται αρκετά καλά με αποτέλεσμα να μην είσαι σε θέση να τις αντιλαμβάνεσαι, πόσο μάλλον με την πρώτη ματιά. Γι’ αυτό λοιπόν, όταν έρθει η ώρα και η στιγμή της πρώτης συζήτησης, δώσε βάση σε ένα και μόνο πράγμα: Μπορεί να σε παρακολουθήσει; Μπορεί να μιλήσει για πολλά πράγμα ή το μόνο που την απασχολεί είναι τα ρούχα, η τηλεόραση και το πώς θα εξαφανίσει την κυτταρίτιδα; Σε περίπτωση που σου τύχει μία τέτοια φύγε να σωθείς.

3. Δε φοβάται να σε αγγίξει: Γυναίκα που είναι εξοικειωμένη με τη σωματική επαφή να μάθεις να την εκτιμάς. Γιατί τελοσπάντων, δεν καταλάβαμε ποτέ πού είναι το κακό στο να αγγίζεις τον άλλο όταν του μιλάς. Πόσο μάλλον αν σου αρέσει κιόλας. Με λίγα λόγια, αν τη δεις να μην κολλάει στο να σε πλησιάσει, ετοιμάσου για καλή βραδιά. Τώρα αν έρθει φουριόζα και σου πιάσει ξέρεις τι, ετοιμάσου για βιασμό.

4. Μιλάει για το σεξ: Και δεν ντρέπεται. Γιατί καλώς ή κακώς μεγάλο ποσοστό των γυναικών, όταν τεθεί επί τάπητος το συγκεκριμένο, κοκκινίζουν και το παίζουν παρθένες. Ε αυτές είναι που κάνουν και κακό σεξ. Ή είναι κάτι άλλο και προσπαθούν να σε πείσουν για το αντίθετο. Τελοσπάντων εσύ αν καταφέρεις να κάνεις μία φυσιολογική συζήτηση μαζί της για το θέμα αυτό, είσαι σε καλό δρόμο.

5. Ο τρόπος που χορεύει: Ε τώρα συγνώμη αλλά αν είναι ξυλάγκουρο και δεν ξέρει να κάνει ούτε τα βασικά, πώς περιμένεις να ξέρει να κουνηθεί στο σεξ; Θέμα ρυθμού είναι κι αυτό. Οπότε, αν δεν μπορεί να συγχρονιστεί με κανένα τρόπο, τότε άστο καλύτερα. Αντίθετα, αν τη δεις να χορεύει, τουλάχιστον σαν την Jennifer Lopez, χτύπησες φλέβα χρυσού.

6. Τα ρούχα της: Και κλείνουμε με το στιλιστικό κομμάτι. Όπου δεις γκόμενα, που για να βγει ένα ραντεβού, φτιάχνει μαλλιά, βάφεται σαν καρνάβαλος και φυσικά φοράει ρούχα - ίσως και δανεικά από stripper - τότε να ξέρεις, ότι μπορεί να σου κάτσει, αλλά οι δυνατότητές της θα φτάνουν μέχρι το άνοιγμα των ποδιών. Αν από την άλλη, είναι πιο κουλ και απλή, τότε λογικά το κορίτσι έχει ζουμί! Καλά θα περάσεις κι απόψε μπαγασάκο.