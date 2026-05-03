Από Αγγλία και Γερμανία προσγειωνόμαστε στην Τούμπα

Θα ξεκινήσουμε με Αγγλία και το υπέρ… ντέρμπι της Γιουνάιτεντ με τη Λίβερπουλ στο Μάντσεστερ. Εκεί όπου οι γηπεδούχοι μετά από ένα πάρα πολύ μεγάλο διάστημα, ετών, θα είναι ίσως έστω και με μικρή διαφορά το φαβορί της αναμέτρησης. Η ομάδα του Κάριν βρίσκεται σε πολύ καλό momentum οπότε θα τη στηρίξουμε. Αν κάποιος έχεις τις επιφυλάξεις του μπορεί να πάει και με το G/G και Over 2,5. Επίσης πολύ καλή περίπτωση και η ασίστ του Μπρούνο που ξεπερνάει το 3 σε απόδοση.

Από Αγγλία πάμε Γερμανία. Γκλάντμπαχ-Μπορούσια. Οι γηπεδούχοι μετρούν σερί 5 αγώνων χωρίς ήττα, οι φιλοξενούμενοι σκοράρουν με συνέπεια. Θα πάμε με το τίμιο G/G και Over 2,5 και εδώ.

Η τριάδα συμπληρώνεται με το ντέρμπι της Super League στη Θεσσαλονίκη. ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός. Αμφότεροι “καίγονται” για την νίκη, αλλά εμείς θα πάμε με τους γηπεδούχους μιας και το 3,15 των γηπεδούχων σε μια κατάμεστη Τούμπα και με την ομάδα του Λουτσέσκου να ψάχνει… γιατρικό μετά την απώλεια του Κυπέλλου είναι… προκλητικό.

Συνοψίζουμε:

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Λίβερπουλ: G/G + Over 2,5 (1,66)

Γκλάντμπαχ - Ντόρτμουντ: G/G + Over 2,5 (1,85)

ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός: 1 (3,15)