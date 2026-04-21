Παναθηναϊκός-Μονακό με αμέτρητες αγορές και «20 & Κάρφωσες»* από το Πάμε Στοίχημα

Οι αγώνες των play-in της Euroleague διεξάγονται σήμερα και με νίκη ο Παναθηναϊκός προκρίνεται στα playoffs

Η κανονική περίοδος της Euroleague ολοκληρώθηκε και απομένουν 2 εισιτήρια για τα play-offs τα οποία κρίνονται στα play-in. Σήμερα διεξάγονται 2 παιχνίδια.

Στις 21:00, στο ΟΑΚΑ, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μονακό και με νίκη προκρίνεται στα play-offs όπου θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια.

Στις 22:00, στη Βαρκελώνη, παίζουν η Μπαρτσελόνα και ο Ερυθρός Αστέρας. Η ομάδα που θα προκριθεί από αυτό το ζευγάρι θα παίξει την Παρασκευή εκτός έδρας με την ηττημένη του αγώνα Παναθηναϊκός-Μονακό. Όποια επικρατήσει στο ματς της Παρασκευής θα αντιμετωπίσει στα playoffs τον Ολυμπιακό.

Εμβόλιμη αγωνιστική στη La Liga και τα playouts της Super League

Το ποδοσφαιρικό πρόγραμμα στα μέσα της εβδομάδας περιλαμβάνει εμβόλιμη αγωνιστική στη La Liga και τα playouts της Super League και παιχνίδια της Premier League, της Ligue 1 και των Κυπέλλων Ιταλίας, Γερμανίας και Γαλλίας.

Ξεχωρίζουν στη La Liga οι αγώνες Ρεάλ Μαδρίτης-Αλαβές και Μπαρτσελόνα-Θέλτα, στη Super League τα παιχνίδια Πανσερραϊκός-Ατρόμητος, Λάρισα-Κηφισιά και Αστέρας Τρίπολης-Παναιτωλικός και στη Ligue 1 το ματς Παρί Σεν Ζερμέν-Ναντ.

Στα Κύπελλα διεξάγονται οι ημιτελικοί αγώνες, στην Ιταλία, Ίντερ-Κόμο και Αταλάντα-Λάτσιο, τη Γερμανία, Λεβερκούζεν-Μπάγερν Μονάχου και Στουτγκάρδη-Φράιμπουργκ και τη Γαλλία, Λανς-Τουλούζ και Στρασβούργο-Νις.

