Αντίστροφη μέτρηση για το rebranding του ΟΠΑΠ σε Allwyn
Οnsports Team 14 Ιανουαρίου 2026, 17:31
BET

Αντίστροφη μέτρηση για το rebranding του ΟΠΑΠ σε Allwyn

Αισιόδοξοι για τη νέα εποχή οι συνεργάτες του δικτύου

Έτοιμοι για τη νέα εποχή που φέρνει η Allwyn στο δίκτυο του ΟΠΑΠ δηλώνουν οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων της εταιρείας.

Η νέα εποχή που ξεκινά με το rebranding σε Allwyn θέτει τα καταστήματα ΟΠΑΠ και PLAY σε μια νέα φάση εξέλιξης και ανάπτυξης, με την αναβάθμιση της εμπειρίας διασκέδασης των πελατών – και ιδιαίτερα των νεότερων γενιών –  να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Δείτε τι δηλώνουν οι συνεργάτες του δικτύου ΟΠΑΠ στο παρακάτω βίντεο:



