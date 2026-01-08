Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 110 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε τον Δεκέμβριο
Οnsports Team 08 Ιανουαρίου 2026, 19:55
BET

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 110 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε τον Δεκέμβριο

Μεγάλα κέρδη σε χιλιάδες νικητές μοιράζει κάθε μέρα το Πάμε Στοίχημα του ΟΠΑΠ.

Τον Δεκέμβριο του 2025 οι παίκτες κέρδισαν περισσότερα από 110 εκατομμύρια ευρώ. Την τελευταία εβδομάδα, από τις 30  Δεκεμβρίου 2025 έως τις 5 Ιανουαρίου του 2026, τα κέρδη ξεπέρασαν τα 20 εκατομμύρια ευρώ.

Ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας, σε κατάστημα του ΟΠΑΠ στο Ρέθυμνο Κρήτης, επέλεξε τα στοιχήματα «Τελικό Αποτέλεσμα» & «Ακριβές Σκορ» σε 4 αγώνες από την Premier League, τη La Liga και την Primeira Liga, έπαιξε το σύστημα 4 και κέρδισε 58.781,25 ευρώ.

Στο Πάμε Στοίχημα-Ιπποδρομίες, την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου, στο Τρικάστ, της 4ης ιπποδρομίας από το Turf Paradise, ένας νικητής κέρδισε 4.825 ευρώ.



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR - Βίρτους Μπολόνια: Αποθέωση για Αταμάν
11 λεπτά πριν Παναθηναϊκός AKTOR - Βίρτους Μπολόνια: Αποθέωση για Αταμάν
SUPER LEAGUE
Ολυμπιακός: Συμφωνία για την απόκτηση του Αντόνιο Θαρθάνα
20 λεπτά πριν Ολυμπιακός: Συμφωνία για την απόκτηση του Αντόνιο Θαρθάνα
EUROLEAGUE
LIVE Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια: Ο αγώνας για την 21η αγωνιστική της Euroleague
20 λεπτά πριν LIVE Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια: Ο αγώνας για την 21η αγωνιστική της Euroleague
ΜΠΑΣΚΕΤ
BCL: Ιστορική πρόκριση για την Καρδίτσα – Με ΑΕΚ στον όμιλο των «16»
38 λεπτά πριν BCL: Ιστορική πρόκριση για την Καρδίτσα – Με ΑΕΚ στον όμιλο των «16»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved