Ένα Σάββατο γεμάτο στιλ, λάμψη και festive glam

Onsports Team

Φορέστε το πιο λαμπερό σας χαμόγελο, γιατί αυτό το Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου, το Athens Metro Mall γίνεται ο απόλυτος γιορτινός προορισμός της λάμψης!

Από τις 11:00 το πρωί έως τις 20:00 το βράδυ, το Madwalk Gifting Lounge by ΣΚΡΑΤΣ ανοίγει τις πόρτες του και σας προσκαλεί σε μια εμπειρία γεμάτη στιλ, έμπνευση και γιορτινό glam.

Ανακαλύψτε μοναδικά fashion tips από τον εμβληματικό Λάκη Γαβαλά, τον άνθρωπο που έχει γίνει συνώνυμο της υψηλής αισθητικής και του τολμηρού στυλ. Μάθετε τα πιο χρήσιμα beauty secrets από τη Beauty Expert Σουζάνα Κεγγίτση και απογειώστε το festive content σας με το ειδικό posing coaching της Content Creator Έλενας Γαλύφα.

Το ΣΚΡΑΤΣ, το πιο…τυχερό δώρο των φετινών γιορτών θα βρίσκεται εκεί για να γεμίσει τη μέρα με glam και μικρές στιγμές χαράς. Φυσικά, oι εκπλήξεις δεν σταματούν εδώ: το MAD Radio θα εκπέμπει live από τις 11:00 έως τις 14:00, δίνοντας ρυθμό, στο festive κλίμα.

18+ | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα