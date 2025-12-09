To Champions League επιστρέφει με μεγάλα παιχνίδια και ενισχυμένες αποδόσεις από το Πάμε Στοίχημα

Onsports Team

Mε το νέο Βet Lock * κλειδώνεις το στοίχημά σου και είσαι πιο κοντά στη νίκη.

Τρεις αγωνιστικές απομένουν για να ολοκληρωθεί η League Phase του Champions League. Η 6η αγωνιστική και τελευταία του 2025 ξεκινάει σήμερα και ολοκληρώνεται αύριο.

Την αυλαία ανοίγει, στις 17:30, ο εκτός έδρας αγώνας του Ολυμπιακού με την Καϊράτ Αλμάτι. Την πρώτη τους νίκη στη διοργάνωση κυνηγούν οι «ερυθρόλευκοι».

Στο πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής ξεχωρίζουν σήμερα (22:00) οι αγώνες Ίντερ-Λίβερπουλ και Αταλάντα-Τσέλσι και αύριο (22:00) τα παιχνίδια Ρεάλ Μαδρίτης-Μάντσεστερ Σίτι, Αθλέτικ Μπιλμπάο-Παρί Σεν Ζερμέν και Λεβερκούζεν-Νιούκαστλ.

Στο Europa League, την Πέμπτη, στις 19:45, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στη Βουλγαρία τη Λουντογκόρετς και στις 22:00, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί στο ΟΑΚΑ τη Βικτόρια Πλζεν.

Στο Conference League, την Πέμπτη, στις 19:45, η ΑΕΚ παίζει στην Τουρκία με τη Σάμσουνσπορ.

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει σε όλους τους αγώνες των Κυπέλλων Ευρώπης αμέτρητες αγορές και ενισχυμένες αποδόσεις, καθώς και τις προωθητικές ενέργειες «Στο Παρά 1»*, «Βοοst Νίκης»* αλλά και τη νέα ενέργεια «Βet Lock»*.

Με το Bet Lock κλειδώvεις την επιλογή σου μέσω του opapstore app και φθάνεις πιο κοντά στη μεγάλη νίκη.

Bet Builder Ready για τα παιχνίδια του Champions League

Πολλά είναι και τα Bet Builder Ready που προσφέρονται από το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα ΟΠΑΠ.

Δείτε ορισμένες επιλογές για σημερινούς αγώνες του Champions League:

Καϊράτ Αλμάτι-Ολυμπιακός

Ολυμπιακός να κερδίσει & Οver 8,5 κόρνερ

Α. Ελ Κααμπί να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή, Ολυμπιακός να κερδίσει & Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες

Ολυμπιακός Οver 1,5 γκολ & Ολυμπιακός Οver 6,5 κόρνερ

Αταλάντα-Τσέλσι

Ζ. Πέδρο να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Τσέλσι να κερδίσει

Eστεβάο να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Τσέλσι να κερδίσει

Αταλάντα να κερδίσει & Οver 9,5 κόρνερ

Ίντερ-Λίβερπουλ

Οver 2,5 γκολ & Οver 9,5 κόρνερ

Ίντερ Over 1,5 γκολ & Ίντερ Over 5,5 κόρνερ

Λ. Μαρτίνες να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή, Ίντερ να κερδίσει & Οver 2,5 γκολ

Μιλάνο-Παναθηναϊκός και Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός με «20 & Κάρφωσες»*

Στη Euroleague διεξάγεται η 15η αγωνιστική με εκτός έδρας αναμετρήσεις για τις ελληνικές ομάδες.

Την Πέμπτη, στις 21:30, ο Παναθηναϊκός παίζει με το Μιλάνο και την Παρασκευή, στις 21:30, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μπαρτσελόνα.

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει για τους αγώνες Μιλάνο-Παναθηναϊκός και Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός την προωθητική ενέργεια «20 & Κάρφωσες»* και αμέτρητες αγορές ανάμεσά τους και τις ακόλουθες:

Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες στο πρώτο λεπτό του αγώνα

Πρώτος πόντος στον αγώνα (δίποντο, τρίποντο ή ελεύθερη βολή)

Πρώτο σουτ παίκτη (εύστοχο ή άστοχο)

Πρώτος Σκόρερ Αγώνα

Οver /Under Eύστοχα τρίποντα

Over/Under Πόντοι/Ασίστ/Ριμπάουντ/Εύστοχα τρίποντα παικτών

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ