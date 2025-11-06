Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 121 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε τον Οκτώβριο
Οnsports Τeam 06 Νοεμβρίου 2025, 17:58
BET

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 121 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε τον Οκτώβριο

Μεγάλα κέρδη σε χιλιάδες νικητές μοιράζει κάθε μέρα το Πάμε Στοίχημα του ΟΠΑΠ.

 

Τον Οκτώβριο του 2025 οι παίκτες κέρδισαν περισσότερα από 121 εκατομμύρια ευρώ. Την τελευταία εβδομάδα, από τις 29 Οκτωβρίου έως τις 3 Νοεμβρίου του 2025, τα κέρδη ξεπέρασαν τα 27 εκατομμύρια ευρώ.

Ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας, σε κατάστημα του ΟΠΑΠ στη Νέα Ιωνία, επέλεξε το στοίχημά «Ημίχρονο/Τελικό» σε 5 αγώνες από το Κύπελλο Ελλάδας, τη Serie A και την πρώτη κατηγορία της Νορβηγίας και κέρδισε 21.080 ευρώ.

Στο Πάμε Στοίχημα-Ιπποδρομίες, την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, στο Τρικάστ της 5ης ιπποδρομίας από το Greyville, ένας νικητής κέρδισε 2.257 ευρώ.

***

Εταιρικό προφίλ

Ο ΟΠΑΠ είναι η κορυφαία εταιρεία τυχερών παιγνίων στην Ελλάδα και μία από τις πλέον καταξιωμένες στον κλάδο της παγκοσμίως.

Ιδρύθηκε το 1958 και δραστηριοποιείται στη διεξαγωγή και διαχείριση αριθμοπαιχνιδιών, παιχνιδιών αθλητικού στοιχήματος, αμοιβαίου ιπποδρομιακού στοιχήματος, λαχείων, στιγμιαίων τυχερών παιχνιδιών και παιγνιομηχανημάτων (VLTs) στην Ελλάδα. Επιπλέον, ο ΟΠΑΠ κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο ως προς την ενσωμάτωση των παγκόσμιων αρχών του Υπεύθυνου Παιχνιδιού στις δραστηριότητες του.

Ταυτόχρονα, ο ΟΠΑΠ κατέχει εξέχουσα θέση μεταξύ των πλέον κοινωνικά υπεύθυνων επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Μέσω εκτενούς προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας, το οποίο επικεντρώνεται στην Υγεία, τον Αθλητισμό και την Απασχόληση, η εταιρεία στηρίζει έμπρακτα και διαχρονικά την ελληνική κοινωνία.

Περισσότερες πληροφορίες στο www.opap.gr



Ροή ειδήσεων

CONFERENCE LEAGUE
ΑΕΚ – Σάμροκ Ρόβερς: Με Κουτέσα και Γκατσίνοβιτς οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς
Τώρα ΑΕΚ – Σάμροκ Ρόβερς: Με Κουτέσα και Γκατσίνοβιτς οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς
ΣΠΟΡ
Hellenic Championship ATP250: Στο Telekom Center Athens Καραγκούνης, Χουάντσο και Γκραντ
5 λεπτά πριν Hellenic Championship ATP250: Στο Telekom Center Athens Καραγκούνης, Χουάντσο και Γκραντ
CONFERENCE LEAGUE
ΑΕΚ – Σάμροκ Ρόβερς: Στην OPAP Arena η οικογένεια του αδικοχαμένου, Μάριου - Θα τιμηθεί η μνήμη του
7 λεπτά πριν ΑΕΚ – Σάμροκ Ρόβερς: Στην OPAP Arena η οικογένεια του αδικοχαμένου, Μάριου - Θα τιμηθεί η μνήμη του
EUROPA LEAGUE
Μάλμε - Παναθηναϊκός: Η ενδεκάδα του Ράφα Μπενίτεθ στο ευρωπαϊκό του ντεμπούτο με το Τριφύλλι
12 λεπτά πριν Μάλμε - Παναθηναϊκός: Η ενδεκάδα του Ράφα Μπενίτεθ στο ευρωπαϊκό του ντεμπούτο με το Τριφύλλι
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved