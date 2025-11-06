ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 121 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε τον Οκτώβριο

Οnsports Τeam

Μεγάλα κέρδη σε χιλιάδες νικητές μοιράζει κάθε μέρα το Πάμε Στοίχημα του ΟΠΑΠ.

Τον Οκτώβριο του 2025 οι παίκτες κέρδισαν περισσότερα από 121 εκατομμύρια ευρώ. Την τελευταία εβδομάδα, από τις 29 Οκτωβρίου έως τις 3 Νοεμβρίου του 2025, τα κέρδη ξεπέρασαν τα 27 εκατομμύρια ευρώ.

Ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας, σε κατάστημα του ΟΠΑΠ στη Νέα Ιωνία, επέλεξε το στοίχημά «Ημίχρονο/Τελικό» σε 5 αγώνες από το Κύπελλο Ελλάδας, τη Serie A και την πρώτη κατηγορία της Νορβηγίας και κέρδισε 21.080 ευρώ.

Στο Πάμε Στοίχημα-Ιπποδρομίες, την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, στο Τρικάστ της 5ης ιπποδρομίας από το Greyville, ένας νικητής κέρδισε 2.257 ευρώ.

***

Εταιρικό προφίλ

Ο ΟΠΑΠ είναι η κορυφαία εταιρεία τυχερών παιγνίων στην Ελλάδα και μία από τις πλέον καταξιωμένες στον κλάδο της παγκοσμίως.

Ιδρύθηκε το 1958 και δραστηριοποιείται στη διεξαγωγή και διαχείριση αριθμοπαιχνιδιών, παιχνιδιών αθλητικού στοιχήματος, αμοιβαίου ιπποδρομιακού στοιχήματος, λαχείων, στιγμιαίων τυχερών παιχνιδιών και παιγνιομηχανημάτων (VLTs) στην Ελλάδα. Επιπλέον, ο ΟΠΑΠ κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο ως προς την ενσωμάτωση των παγκόσμιων αρχών του Υπεύθυνου Παιχνιδιού στις δραστηριότητες του.

Ταυτόχρονα, ο ΟΠΑΠ κατέχει εξέχουσα θέση μεταξύ των πλέον κοινωνικά υπεύθυνων επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Μέσω εκτενούς προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας, το οποίο επικεντρώνεται στην Υγεία, τον Αθλητισμό και την Απασχόληση, η εταιρεία στηρίζει έμπρακτα και διαχρονικά την ελληνική κοινωνία.

Περισσότερες πληροφορίες στο www.opap.gr