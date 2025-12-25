Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

ΠΑΟΚ: Πλησιάζει στην απόκτηση του Νίκου Χουγκάζ
Onsports Team 25 Δεκεμβρίου 2025, 16:07
BASKET LEAGUE

ΠΑΟΚ: Πλησιάζει στην απόκτηση του Νίκου Χουγκάζ

Ο Έλληνας φόργουορντ είναι κοντά στον «δικέφαλο», με τους Θεσσαλονικείς να πληρώνουν buy out για την απόκτησή του.

Ο ΠΑΟΚ στη νέα του διοικητική εποχή, έχει πραγματοποιήσει ήδη τρεις μεταγραφές. Αποκτώντας τους Μπριν Ταϊρί, Τίμι Άλεν και Πάτρικ Μπέβερλι. Όμως η ενίσχυση του ρόστερ του «δικέφαλου» δεν σταματά εκεί.

Επόμενος στόχος είναι να προστεθεί και ποιοτικό ελληνικό στοιχείο στους Θεσσαλονικείς. Έτσι, όλα δείχνουν πως ο Νίκος Χουγκάζ θα φορά τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Ουσιαστικά οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει και από την αρχή του χρόνου ο παίκτης θα μετακομίσει στη Θεσσαλονίκη.

Για να συμβεί αυτό ο ΠΑΟΚ θα πληρώσει buy out 200.000 ευρώ στην Τσεντεβίτα, για να μπορέσει να κάνει δικό του τον Χουγκάζ.

 



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Παπανικολάου: «Έχουμε το ταλέντο και τους παίκτες να δώσουν το κάτι παραπάνω»
38 λεπτά πριν Παπανικολάου: «Έχουμε το ταλέντο και τους παίκτες να δώσουν το κάτι παραπάνω»
EUROLEAGUE
Μπαρτζώκας: «Έχουμε μεγάλη βελτίωση – Είναι η δουλειά μας και πρέπει να τη χαρούμε»
1 ώρα πριν Μπαρτζώκας: «Έχουμε μεγάλη βελτίωση – Είναι η δουλειά μας και πρέπει να τη χαρούμε»
BASKET LEAGUE
ΠΑΟΚ: Πλησιάζει στην απόκτηση του Νίκου Χουγκάζ
2 ώρες πριν ΠΑΟΚ: Πλησιάζει στην απόκτηση του Νίκου Χουγκάζ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Πέθανε ξαφνικά 27χρονος αθλητής στο ξενοδοχείο του στην Ιταλία
2 ώρες πριν Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Πέθανε ξαφνικά 27χρονος αθλητής στο ξενοδοχείο του στην Ιταλία
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved