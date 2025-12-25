Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Μπαρτζώκας: «Έχουμε μεγάλη βελτίωση – Είναι η δουλειά μας και πρέπει να τη χαρούμε»
Onsports Team 25 Δεκεμβρίου 2025, 16:30
EUROLEAGUE

Μπαρτζώκας: «Έχουμε μεγάλη βελτίωση – Είναι η δουλειά μας και πρέπει να τη χαρούμε»

Ο προπονητής του Ολυμπιακού μίλησε κατά την αναχώρηση της αποστολής για το ταξίδι ανήμερα Χριστουγέννων και τι περιμένει από το ματς με την Βίρτους Μπολόνια.

Εκτός έδρας αναμέτρηση με την Βίρτους Μπολόνια και ο Ολυμπιακός να «καίγεται» για νίκη στη Euroleague. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας λίγο πριν το ταξίδι της αποστολής για την Ιταλία, μίλησε για το ματς και ξεκαθάρισε πως η ομάδα του βελτιώνεται.

Αναλυτικά:

Για το ταξίδι την ημέρα των Χριστουγέννων: «Δεν διαπίστωσα κάποια αδιαφορία ή πνευματική κόπωση στην προπόνηση. Νομίζω ότι παίκτες που βρίσκονται πολλά χρόνια σε αυτό το επίπεδο είναι συνειδητοποιημένοι. Είναι σίγουρα μια μέρα που όλοι θέλουν να είναι με τις οικογένειες τους αλλά αυτή είναι η δουλειά μας και πρέπει να τη χαρούμε».

Για το παιχνίδι κόντρα στη Βίρτους: «Έχουμε μεγάλη βελτίωση, στα τελευταία ματς έχουμε σκοράρει 101 πόντους με περισσότερες ασίστ, δημιουργώντας περισσότερα ανοιχτά spot-up και θέλουμε να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε σε αυτό το κομμάτι. Αν παίξουμε με ένταση αμυντικά και σε επίθεση κυκλοφορήσουμε την μπάλα, νομίζω θα έχουμε τύχη να κερδίσουμε. Είμαστε νωρίς, σε κάθε περίπτωση, κάθε νίκη είναι σημαντική. Όσες περισσότερες νίκες κάνουμε, είναι σημαντικό. Πάντα η προσέγγιση είναι ένα παιχνίδι τη φορά»

Για τον Μόντε Μόρις: «Είναι πολύ καλύτερα ο Μόντε Μόρις. Είμαστε ευχαριστημένοι, έχει μεγάλη προσαρμογή καις την τακτική μας, είναι έξυπνος και έμπειρος και μας ανεβάζει ένα επίπεδο»

 



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Παπανικολάου: «Έχουμε το ταλέντο και τους παίκτες να δώσουν το κάτι παραπάνω»
38 λεπτά πριν Παπανικολάου: «Έχουμε το ταλέντο και τους παίκτες να δώσουν το κάτι παραπάνω»
EUROLEAGUE
Μπαρτζώκας: «Έχουμε μεγάλη βελτίωση – Είναι η δουλειά μας και πρέπει να τη χαρούμε»
1 ώρα πριν Μπαρτζώκας: «Έχουμε μεγάλη βελτίωση – Είναι η δουλειά μας και πρέπει να τη χαρούμε»
BASKET LEAGUE
ΠΑΟΚ: Πλησιάζει στην απόκτηση του Νίκου Χουγκάζ
2 ώρες πριν ΠΑΟΚ: Πλησιάζει στην απόκτηση του Νίκου Χουγκάζ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Πέθανε ξαφνικά 27χρονος αθλητής στο ξενοδοχείο του στην Ιταλία
2 ώρες πριν Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Πέθανε ξαφνικά 27χρονος αθλητής στο ξενοδοχείο του στην Ιταλία
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved