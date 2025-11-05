Ομάδες

Η Θεσσαλονίκη αποθέωσε τον Κωστή Μαραβέγια – Μια ανεπανάληπτη βραδιά powered by ΟΠΑΠ
Onsports Team 05 Νοεμβρίου 2025, 15:22
Η Θεσσαλονίκη αποθέωσε τον Κωστή Μαραβέγια – Μια ανεπανάληπτη βραδιά powered by ΟΠΑΠ

Ο Κωστής Μαραβέγιας ανέβηκε στη σκηνή του Eightball με ένα ανανεωμένο live set γεμάτο ενέργεια, χαμόγελα και ρυθμό

Εκτός από γεμάτες αίθουσες και λαμπερές πρεμιέρες, το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης έφερε μαζί του, για ακόμα μια χρονιά, πάρτι που «ξεσήκωσαν» όλη την πόλη και άφησαν ιστορία.

Τα καλύτερα vibes, όμως, βρίσκονταν στο Eightball Club, όπου ο Κωστής Μαραβέγιας τα «έσπασε» μαζί με την μπάντα του την περασμένη Κυριακή.

Κωστής Μαραβέγιας

Ουρές κόσμου περιμένουν για το live του Κωστή Μαραβέγια powered by ΟΠΑΠ

Κωστής Μαραβέγιας

Ουρές κόσμου περιμένουν για το live του Κωστή Μαραβέγια powered by ΟΠΑΠ

Αυτό φάνηκε και από τις ατέλειωτες ουρές κόσμου που είχαν σχηματιστεί από νωρίς έξω από το club, περιμένοντας υπομονετικά για το μοναδικό live powered by ΟΠΑΠ, που είναι χορηγός του φετινού Φεστιβάλ.

Κωστής Μαραβέγιας

Ο Κωστής Μαραβέγιας ανέβηκε στη σκηνή του Eightball με ένα ανανεωμένο live set γεμάτο ενέργεια, χαμόγελα και ρυθμό. Ακορντεόν, κιθάρα, πλήκτρα και κρουστά, τα congas του Ντέμιαν Γκόμεζ και οι ηλεκτρικές κιθάρες του Άγγελου Αγγελίδη, υπό τον ήχο και τα εφέ του Νίκου Αγγλούπα, δημιούργησαν μια εκρηκτική ατμόσφαιρα, μέσα στο κατάμεστο Eightball, και απογείωσαν τη βραδιά.

Κωστής Μαραβέγιας

Το κατάμεστο Eighball Club

Κωστής Μαραβέγιας

Ο Κωστής Μαραβέγιας

Τόνια Σωτηροπούλου

Η Τόνια Σωτηροπούλου

Το κοινό χορεύοντας ασταμάτητα στους ρυθμούς του «Λόλα» και του «πειραγμένου» ικαριώτικου και τραγουδώντας από «χιτάκια» μέχρι μπαλάντες, απέδειξε άλλη μια φορά ότι η Θεσσαλονίκη ξέρει να διασκεδάζει.

Κωστής Μαραβέγιας

Ο κόσμος διασκεδάζει στο live powered by ΟΠΑΠ

Κωστής Μαραβέγιας

Ο κόσμος διασκεδάζει στο live powered by ΟΠΑΠ

Κωστής Μαραβέγιας

Ο κόσμος διασκεδάζει στο live powered by ΟΠΑΠ

Κωστής Μαραβέγιας

Ο κόσμος διασκεδάζει στο live powered by ΟΠΑΠ

Δείτε το βίντεο:

Ο ΟΠΑΠ, Μέλος της Allwyn, στηρίζει για δεύτερη χρονιά το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, φέρνοντας ακόμη περισσότερες εμπειρίες για τους σινεφίλ και τους λάτρεις της 7ης τέχνης.

Κωστής Μαραβέγιας

Τόνια Μουντοκαλάκη, Χριστίνα Σταματοπούλου, Μανώλης Σταυρουλάκης, Κωστής Μαραβέγιας, Αγάπη Γιαννακάκη και Εύα Βαζάκα

18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα



